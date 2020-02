Romay y el deseo de ascender con Zapla

Todo esfuerzo tarde o temprano da sus frutos. Y a 24 horas del estreno de Altos Hornos Zapla en el Regional 2020, mañana a las 17 ante Cuyaya en "La Tablada", el volante Germán Romay contó las sensaciones previas a afrontar este nuevo desafío dentro del once titular que viene ensayando Salvador Ragusa.

"Mis expectativas son muy grandes, tengo hambre de ganar y de hacer un buen campeonato y regresar a Zapla donde estaba, ascendiendo al Federal A. Con el equipo que tenemos vamos a poder luchar", comenzó contando "Chori".

Haberse ganado un lugar entre los titulares no fue fácil para el joven de 22 y por ello contó que "fue un trabajo constante, no bajar nunca los brazos y ganarme la confianza de a poco en cada partido que me tocó entrar para estar en la consideración del cuerpo técnico porque vengo hace varios años alternando y hoy sueño a lo grande", agregando que "le di mucha importancia la pretemporada y en esto Sergio (Priseajniuc) me ayudó un montón en lo deportivo y personal para lograr este envión y llegar de la mejor manera al Regional. Y con Ragusa sentí el mismo respaldo para hoy estar entre los once titulares. Y donde me pida el técnico estaré sacrificándome para darle lo mejor siempre al equipo", señaló.

En ese sentido añadió que "siempre doy un plus hasta el último minuto, pero tenemos equipo para llegar a pelear hasta el final pero es un camino largo y debemos ir paso a paso en un torneo difícil, pero somos Zapla y estamos obligados a ser protagonistas", acotando que "los últimos festejos del 2019 en el Apertura y el Anual sirven como envión para lograr otro campeonato más, tenemos hambre de gloria y lo que más queremos es volver al Federal A". El momento de Zapla en la antesala del certamen afista para Romay no es casualidad y por ello aclaró que "la peleamos y tenemos la base de la Liga Jujeña pese a que trajeron algunos recambios pero la mayoría de los chicos siguen siendo titulares porque hacemos un gran sacrificio y varios nos entendemos bien. Eso lo vio el profe (Ragusa) y así lo decidió en esta nueva página porque Priseajniuc dejó todo armado y el profe ahora mantuvo los mismos ideales", sostuvo.

Después se refirió al DT y a un elogio de Mercier, volante de San Martín de Tucumán, diciendo que "Ragusa se maneja muy bien con nosotros, sabe lo que quiere y el funcionamiento que desea, ya tuve varias charlas donde me dio consejos y me pide que sea atrevido, que agarre la pelota y haga jugar al equipo que es lo que vengo intentando y gracias a Dios está saliendo bien". Inmediatamente acotó que "fue un halago muy grande que un gran jugador como es el 'Pichi' Mercier que fue campeón de la Copa Libertadores y en Primera División, diga palabras de mi, estoy agradecido a un gran jugador y tremenda persona con una humildad envidiable".

Por último contó "yo soy hincha de Zapla y voy a dar todo para ascender. Por eso les pido a los hinchas que apoyen y se le vamos a devolver adentro de la cancha", selló.