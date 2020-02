Promoverán cese de desalojos en 10 Hectáreas

Autoridades municipales de Palpalá anunciaron que solicitarán al Gobierno provincial la detención de los desalojos en el sector de las 10 Hectáreas hasta tanto se conecten los servicios primarios y se regularicen las mensuras. "Los primeros días de febrero se concretará la obra de conexión de agua y así sanear de forma paliativa el servicios de agua para todos los vecinos tanto para las viviendas como los lotes, ya que recorren quince cuadras para traer agua. La segunda medida es el tratamiento de los microbasurales con recolección de residuos los días martes y jueves", dijo el director de Hábitat, Tierra y Vivienda, Jorge Rojas, durante un encuentro que mantuvo con los vecinos del sector.

En la oportunidad, el funcionario abordó con los residentes temas vinculados con la conexión de luz, agua y cloacas, además de regularidades en mensuras. Rojas comunicó que este mes la comuna siderúrgica pondrá en marcha un plan de regularización dominial, consistente "en recabar información de cada uno de los barrios y trabajar las diferentes problemáticas que se presentan".

Destacó además que "hay pedidos de desalojo por parte de la Secretaría de Tierras de la Provincia, en lo cual ellos tienen un período de tres meses para ir a habitar, pero los lotes y viviendas adjudicados no cuentan con servicios necesarios para poder ingresar a los mismos, es por eso que no realizaron la habitación, por la falencia de los servicios pertinentes, pero a la vez son intimados a dejar los mismos porque no hicieron posesión".

Desde el municipio se va a solicitar a los organismos provinciales que detengan los pedidos de desalojo para poder regularizar la situación de los vecinos, subrayó agregando que "los primeros días de febrero se concretará la obra de conexión de agua, y así sanear de forma paliativa el servicios de agua para todos los vecinos tanto para las viviendas como los lotes".

Por su lado, vecinos de las 10 Hectáreas del barrio San José expresaron su satisfacción tras la charla con el funcionario municipal. "Un grupo de vecinos estábamos muy molestos por la gente que está adjudicada y no habita su vivienda, necesitamos que se revea ese tema, porque hace dos años que realizaron la entrega y aún no la habitan", denunciaron.

Desmalezamiento

En el marco del programa de embellecimiento de la ciudad siderúrgica, el departamento de Espacios Verdes continúa con las tareas de desmalezado en diferentes sectores.

Al respecto, el coordinador Roberto Vega dijo ayer que “nos encontramos en la avenida Juan José Paso, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, desmalezando el sector”.

“Pedimos a la población que tenga paciencia, lamentablemente por estos días de lluvia no pudimos avanzar con todo el cronograma de desmalezado que teníamos pautado, pero que sepan que vamos a llegar a todos los sectores”, subrayó más adelante.

Agregó que estuvieron “en el barrio 23 de Agosto, el martes y jueves con el operativo de descacharrado y limpieza. La semana entrante continuaremos en el mismo sector, con la misma modalidad”, destacó.

Cronograma

Asimismo, Vega sostuvo que continuarán durante la jornada las tareas en los espacios verdes de avenida Juan José Paso, Mirador, Paseo de los Artesanos, Pista de Skate, Aguas Danzantes y el acceso de ruta 1.

Al concluir anunció que el lunes estarán en el acceso a la ruta 1; el martes 4, en el barrio Florida; el miércoles 5, en el barrio 18 de Noviembre; el jueves 6, en el barrio 2 de Abril, y el viernes 7, en el barrio Santa Bárbara.

Reiteró el pedido de paciencia a los vecinos al apuntar que van a llegar a todos los barrios de la ciudad siderúrgica.

Música

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Palpalá invitó al público en general a presenciar un espectáculo musical diferente denominado “El Encuentro” que reunirá a distintos artistas jujeños. El mismo se llevará a cabo hoy a las 20.30 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, sita en avenida del Congreso y esquina Río Chubut del barrio Paso de Jama.

Se prevé la actuación de Nando Díaz, cantautor palpaleño; Alicia Carrasco, cantora muy talentosa de la provincia; Ariel Alcobedo, de Monterrico, y Federico Gamba, que participó del Festival de Cosquín, Córdoba). El show tiene un costo de 150 pesos.

“Queremos invitar a toda la gente a que se acerque, ya que este evento es una muy buena propuesta, para los músicos, para gente del arte, de la cultura, para disfrutarlo en familia y para gente que quiere ver una propuesta distinta o de lo que habitualmente se conoce, pero nosotros tenemos otro enfoque sobre la música popular, sintetizando, una propuesta que habitualmente no se ve”, dijo el cantante y organizador de “El Encuentro”, Marcos Chávez.

“El mercado en tu barrio”

La Municipalidad de Palpalá informó que el programa nacional “El mercado en tu barrio” se desarrollará los martes 4, 11, 18 y 25 del corriente en la galería del Centro Cívico, de 8 a 14.