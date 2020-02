River defiende la punta frente a Central Córdoba

River Plate, único puntero y máximo favorito a lograr el título, intentará ratificar esa condición como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, que apuesta a mantener la categoría, en uno de los partidos a celebrase hoy por la 18º fecha de la Superliga.

El compromiso se jugará en el estadio "Monumental", desde las 17.35, con el arbitraje del misionero Néstor Pitana y televisado por Fox Sports Premium.

River y Central Córdoba volverán a encontrarse luego de la pasada final de la Copa Argentina, jugada el 13 de diciembre pasado en Mendoza con el triunfo para el equipo que dirige Marcelo Gallardo por 3 a 0.

En apenas una semana River pasó de estar a tres puntos de la cima, ocupada por Argentinos Juniors, a ubicarse como único líder con tres puntos de diferencia sobre Boca y Vélez (con un partido más jugado), con los triunfos ante Independiente, en el cotejo postergado, y Godoy Cruz, ambos de visitante.

River llegó a ser único puntero luego de cinco años y dos meses, la última vez con la punta en soledad había sido en la fecha 16 del Torneo de Transición 2014 y la perdió al caer ante Racing en la jornada 17 con una formación alternativa (se venía la histórica semifinal de la Copa Sudamericana frente a Boca) con gol de Ramiro Funes Mori por 1 a 0.

Hoy el equipo de Gallardo es el candidato de todos, con el mejor plantel y entrenador además de contar con un fixture accesible en estas seis últimas fechas si se toman en cuenta las virtudes riverplatenses.

El torneo local es la gran deuda que tiene Gallardo en este exitoso ciclo, los triunfos se sucedieron casi sin pausa a nivel internacional pero en el ámbito doméstico el "millonario" no suma un título en casa desde hace seis campeonatos, con tres vueltas olímpicas de Boca, dos de Racing y una de Lanús en ese lapso.

Tras el triunfo por 1 a 0 en Mendoza, con un buen rendimiento aunque con falta de efectividad en la ofensiva, motivo por el cual terminó sufriendo, Gallardo no hará variantes en el once titular.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani, Paulo Díaz, Robert Rojas y Lucas Martínez Quarta; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Ignacio Fernández y De La Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Central Córdoba: Diego Rodríguez; Quilez, Oscar Salomón, Matías Nani y Jonathan Bay; Lisandro Alzugaray, Meli, Vega y Joao Rodríguez; Gervasio Núñez; Jonathan Herrera. DT: Gustavo Coleoni.

Boca visita a Talleres de Córdoba

Boca, que hilvanó una serie de tres presentaciones sin éxitos y cedió el primer puesto, visitará al irregular Talleres de Córdoba, en un partido válido por la fecha 18 de la Superliga que es clave puesto que necesita ganarlo para no perderle pisada a River en la recta final del campeonato.

El encuentro se jugará hoy a partir de las 21.45 en el estadio “Mario Kempes”, de Córdoba, con hinchas de ambos equipos, será arbitrado por Rapallini y televisado por TNT Sports.

Boca tiene 30 puntos en la Superliga, está a tres de River (33) y no gana desde el 24 de noviembre cuando superó a Unión de Santa Fe por 2 a 0, luego empató con Argentinos Juniors (1 a 1), perdió con Central (1 a 0), bajo la conducción del DT Gustavo Alfaro, y en el reinicio con Miguel Ángel Russo como entrenador igualó en el clásico frente a Independiente (0 a 0), eso lo alejó de la cima.

Su rival, Talleres, tiene 24 puntos y la semana pasada fue goleado por Defensa y Justicia por 4 a 1 en Florencio Varela.

En Boca, Russo sabe que los tiempos se aceleran y los plazos son cortos, de manera que la misión en Córdoba es mejorar el funcionamiento que adolece de generación de juego, y lograr una victoria que le permita sumar confianza en el nuevo proceso, aunque no tendrá una tarea sencilla ante un rival que en Córdoba históricamente lo complicó, de hecho no gana en “La Docta” desde hace más de 28 años, más precisamente desde el 21 de diciembre de 1991.

Dos partidos más

Lanús, que viene de sufrir una inesperada derrota, recibirá a Godoy Cruz, ubicado en el último puesto.

El encuentro se jugará este domingo a partir de las 19.40 en la cancha de Lanús, será arbitrado por Diego Abal y televisado por la señal de cable TNT Sports.

El “granate” tiene 29 puntos y cedió terreno al perder la semana pasada con Aldosivi en Mar del Plata, de manera que necesita recuperarse para no alejarse de River (33), y el “tomba” mendocino se le presenta como un rival ideal ya que está último con apenas 9 puntos y acumula tres derrotas consecutivas, la última frente a River.

En Lanús, el DT Luis Zubeldía hará cuatro cambios, dos de ellos obligados: Nicolás Thaller ingresará por el suspendido Lautaro Valenti, Guillermo Burdisso debutará en lugar del lesionado Ezequiel Muñoz, mientras que por variantes tácticas Nicolás Margantini reemplazará a Matías Vera y Alejandro Bernabei a Nicolás Pasquini.

En tanto, el mediocampista ofensivo Fernando Belluschi, adquirido en el último mercado de pases a San Lorenzo, estará por primera vez a disposición de Zubeldía en el banco de suplentes.

Godoy Cruz, que ahora tiene como entrenador a Mario Sciacqua (antes tuvo a Lucas Bernardi, Javier Patalano y Daniel Oldrá), también tendrá variantes, la más importante, el regreso del goleador uruguayo Santiago “Morro” García tras cumplir una suspensión.

Además, en otro partido que se jugará hoy Colón de Santa Fe recibirá a Banfield desde las 19.40.

Goleadadel “rojo"

Independiente, que llegó a 25 unidades, fue demasiado ayer para un Rosario Central anárquico, que fue goleado por 5 a 0, en la continuidad de la 18º fecha de la Superliga de fútbol de Primera División.

En el “Libertadores de América”, el público del “rojo” se deleitó con una producción superlativa del elenco del DT Lucas Pusineri, la primera de su corto ciclo, y alimenta ilusiones de una buena actuación en el clásico de Avellaneda, programado para el próximo fin de semana en cancha de Racing.

El zaguero central Alexander Barboza, Leandro Fernández, Braian Romero, Silvio Romero y Andrés Roa fueron los goleadores del partido.