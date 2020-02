Cuyaya-Zapla, la gran atracción para hoy

Todas las miradas estarán puestas en "La Tablada". Es que hoy el partido entre Atlético Cuyaya y Altos Hornos Zapla será la atracción de domingo en Jujuy cuando a las 17 el árbitro Roberto Villegas dé el silbatazo inicial en lo que será el debut del Grupo 1 de la Zona Norte del Regional 2020.

El referí de la Liga Jujeña de Fútbol estará secundado por Víctor Terán y Rodrigo Rivero.

El cotejo mostrará un buen repertorio porque ambos equipos se prepararon para hacer un papel protagónico y además vienen de disputar una final del Anual liguista donde la definición fue infartante en el mismo escenario, pero los palpaleños fueron más certeros en la extensa tanda de penales. Además, el 2019 lo tuvo al "merengue" como el campeón del Apertura con Sergio Preseajniuc, dejó el cargo por cuestiones de salud, y a los "bandeños" festejando en el Clausura de la mano de Claudio De Los Ríos, renunció a su cargo posterior al título doméstico.

Además de los nombres en sí, ambos mantuvieron la base de la anterior temporada, con la llegadas de caras nuevas aunque otros protagonistas principales serán los técnicos porque asumieron sus puestos en este corto lapso previo a la competencia oficial.

Ángel Cerdán, misionero identificado de por vida con Zapla, fue tentado a principios de año por Cuyaya y aceptó ser el reemplazante de De Los Ríos contribuyendo con su ideología de juego vertical y aportando algunos refuerzos para brindarle mayor experiencia al equipo "bandeño" que desea mejorar lo realizado en su última presentación en el torneo donde fue goleado por Central Norte que luego ascendió.

Tal es así que en el único amistoso que jugó en pretemporada dio buenos indicios al igualar 2 a 2 contra Talleres en Perico.

En tanto que Salvador Ragusa, viejo lobo de mar en estos torneos de ascenso, por primera vez incursiona en el "merengue" donde llegó por la salida de Priseajniuc para imponer su impronta que se asemeja a lo que venía trabajando el anterior entrenador en Zapla. Y con la arenga que lo caracteriza al rosarino los siderúrgicos, tras el descenso del Federal A, mostraron su convicción enfrentando a rivales de Primera Nacional, dos veces con Gimnasia y la restante con San Martín de Tucumán, donde los 3 resultados entre los posibles once titulares fueron ampliamente positivos.

Hoy también las dos hinchas jugarán un papel preponderante porque los tintes de revancha vienen desde 2018 en la Copa Jujuy donde los capitalinos pasaron de fase al imponerse desde los doce pasos.

Juan Arraya: “Ojalá le regalemos un triunfo”



JUAN ARRAYA

El momento más esperado por todo el plantel “bandeño” llegó a cuentagotas. Cuyaya tendrá hoy su primera “batalla” en el mítico estadio de “La Tablada”.

Lejos en el tiempo quedaron los amistosos y la pretemporada de Cuyaya. El delantero “bandeño” Juan Arraya reconoció que fue una etapa muy dura pero están sumamente ilusionados.

“Estamos con las mejores expectativas y ganas para brindarle un buen espectáculo a la gente. El entusiasmo que muestran los muchachos en los entrenamientos es increíble”, afirmó el “Flecha” en alusión al debut contra Altos Hornos Zapla.

El exjugador de Portuguesa de Brasil habló del estreno diciendo que “Zapla es un gran rival y ellos deben pensar lo mismo de nosotros. Obviamente será un partido muy difícil. Este partido es como un clásico y los clásicos se ganan como sea”. Asimismo, agregó: “Sin dudas, sabemos lo que es Zapla, una institución grande, el técnico de ellos lo dijo, nos tienen respeto. Me encontré con jugadores de ahí y me manifestaron el respeto que le tienen a Cuyaya. Esto se lo ganó con el correr de los tiempos con todas las buenas actuaciones del club”.

“Ellos llegan con más ruedo futbolístico y roce de competencia porque se enfrentaron a clubes de otra categoría, nosotros no tuvimos esa suerte, pero eso no cuenta porque vamos a jugar por los tres puntos verdaderos”, apuntó el delantero de 33 años en referencia a los amistosos que disputó su rival en la pretemporada.

Arraya, de último paso por San Martín de Formosa, comentó que “no llego en las condiciones que me hubiera gustado, pero a veces en los partidos cuando uno entra trata de olvidarse de todo”, y sostuvo que “aquí juegan muchos las ganas y el corazón, más en este club del cual soy hincha. Me preparé para llegar a este debut”.

El futbolista expresó las metas del plantel: “Hay que ir paso a paso en nuestra zona, el objetivo es clasificar a la siguiente fase. Tenemos que revertir la campaña del año pasado y vamos a llegar lo más lejos posible”. Al mismo tiempo aseveró: “Ya nos pasó en el torneo anterior donde perdimos contra Central Norte, que terminó siendo el campeón. Hay que estar bien preparados porque será un campeonato complicado”.

Arraya sabe de la revolución “bandeña” por el debut: “Cuando voy al barrio veo a la gente muy contenta e ilusionada. Estoy seguro que el domingo van a llenar la cancha”. Y para cerrar remarcó: “Estamos ilusionados porque vemos la magnitud que genera Cuyaya. Es un barrio muy seguidor. Ojalá le regalemos un triunfo”, finalizó. B(Emiliano Saavedra).

Monterrico recibe a Alberdi en su casa



JUGADORES ALBERDIANOS

Sportivo Alberdi, único representante de la Liga Regional Jujeña de Fútbol en el Torneo Regional Federal Amateur 2020, hará su debut como visitante hoy a partir de las 17 enfrentando a Monterrico San Vicente en el estadio “Antonio Berruezo” por la primera fecha del Grupo 3 de la Zona Norte.

El juez del encuentro será Matías Sepúlveda que estará acompañado por Víctor Cardozo y Marcos Juárez.

El plantel del “tigre” partirá a la ciudad “tabacalera” luego de almuerzo donde espera regresar con un triunfo que le permita iniciar el torneo con el pie derecho. Durante las prácticas el director técnico, Gustavo Cerpa, paró el siguiente equipo dentro del campo de juego que podría ser el titular esta tarde: en el arco Víctor Bovero, en la última línea a Claudio Senzano, Cristian Sanabria, Juan Méndez y Cristian Cruz, los volantes Miguel Montero, Jonatán Carrizo, Alana Vaca y Gabriel Ojeda, los delanteros Leonardo Villa y Cristian Segobia.

Enfrente tendrá a Monterrico dirigido por Emiliano Bruno que hizo un buen papel en los amistosos donde llegó a quedarse con la Copa Perico donde venció justamente a Talleres en la definición desde los doce pasos tras haber sacado ventaja de visitante y luego ser goleado en su casa, pero se redimió en los tiros finales donde fue más certero. La clave de los “tabacaleros” es haber mantenido la base pero deben sostener el nivel. B(Marcelo Pereyra).