Fuerte respaldo nacional a los cooperativistas de Jujuy

El presidente del Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (Inaes), Mario Cafiero, cumplió ayer una intensa agenda en esta provincia, participando de encuentros en La Esperanza, donde se reunió con cooperativistas del Ramal y de los Valles, en esta capital, y Tilcara, en horas de la tarde.

El presidente del PJ jujeño, el diputado provincial Rubén Armando Rivarola, agradeció la visita de Cafiero a Jujuy, "ya que se trata de un dirigente comprometido con la justicia social y también con los que menos tienen".

Rivarola también aseguró que "desde el peronismo jujeño vamos a trabajar incansablemente por poner de pie al país y a la provincia, son momentos difíciles pero hay que estar unidos para dar batalla".

El legislador consideró que "la presencia de Cafiero es muy importante y demuestra que el Gobierno nacional nunca va a dejar solos a los jujeños".

Por su parte, la diputada nacional expresó que "es importante consolidar el trabajo en equipo, dejar de lado las diferencias y poner por delante la generación de empleo y la activación económica. No vamos a dejar de trabajar juntos, para hacer un proyecto de provincia y país que nos ponga de pie", remarcó.

El primer lugar al que llegó el titular del Inaes fue a la localidad de La Esperanza, donde se reunió con cooperativistas, sindicatos, organizaciones y funcionarios llegados desde distintos puntos de Ramal y Valles jujeños. Concretó de esta manera la primera mesa de asociativismo, en busca de organizar un trabajo mancomunado y reactivar los proyectos productivos que quedaron paralizados durante estos cuatro años.

El escenario para la convocatoria, fue el salón del sindicato azucarero del Ingenio La Esperanza, que se vio colmado por la gran cantidad de gente que asistió a la misma.

Allí, en primera instancia, Cafiero junto al coordinador del Consejo Federal de Asociativismo y Economía Social de Cooperativas y Mutuales, Carlos Cleri, y la diputada Moisés se dirigió hacia el paraje El Quemado, distante a 13 km de San Pedro, donde pudo constatar el estado de la infraestructura donde funcionaron los proyectos productivos dedicados a la actividad avícola, porcina, entre otras, las que según sus apreciaciones, están en completo abandono y sin inversión alguna.

Durante la concertación hicieron uso de la palabra el titular del sindicato Sergio Juárez; el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi; la diputada Moisés, Cleri y Cafiero.

El presidente del Inaes sostuvo que desde el organismo se encuentran abocados a la tarea de dialogar y debatir con todo el sector de la economía social, como las cooperativas, las mutuales, para plantear el trabajo de aquí en adelante. "El presidente Alberto Fernández, en su discurso inaugural, planteó que las cooperativas y la economía social serán prioridad en su gobierno y en ese sentido, desde el Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social, estuvimos en Salta y hoy en Jujuy".

Dio cuenta que tras el recorrido efectuado por los sectores donde las cooperativas tenían proyectos productivos en El Quemado, no se puede entender que el hambre sea un problema en Argentina, apuntando que con la riqueza de nuestro país, el hambre es un crimen. "Y ver lo que vimos en El Quemado es un crimen, que las instalaciones no estén trabajando a pleno para producir huevos, carne, leche y dar trabajo. Nosotros vamos a reparar ese crimen, con Carlos Cleri que me acompaña, desde el Ministerio de Agricultura y desde toda esta fuerza que estamos armando desde la economía social. Hoy creemos que la economía social, puede ser el tercer motor de la economía argentina, primero es el sector privado, el segundo es el Estado, pero hay un tercer motor que son las cooperativas, las mutuales, todo el asociativismo, los clubes, y también los sindicatos, que tienen un rol fundamental en la economía social , porque no sólo representan al trabajador para defender salario, sino para cooperativizar el consumo, que el trabajador pueda comprar directamente al productor, generar el vínculo entre el consumidor y el productor de la economía social. Ese vínculo lo queremos crear en cada localidad".

Respecto al abandono de las citadas instalaciones, indicó que puede haber habido mal manejo de recursos, desidia o decisión política para que eso no funcione, pero el objetivo es ponerlo en marcha rápidamente, porque allí se pueden crear 600 puestos de trabajo. Acotó que respetará los gobiernos provincial y municipal y trabajarán institucionalmente como corresponde.

Cafiero remarcó que la cooperativa no es una opción para cuando falló todo, no es un lugar para el asistencialismo. "Creemos en las cooperativas productivas, que se auto gestionen, que puedan funcionar más allá de los subsidios o no del Estado, creemos en esas cooperativas porque a lo largo y ancho del país las vemos funcionar. Hay más de once mil cooperativas en la Argentina, que funcionan con más de veinte millones de asociados, más de cinco mil mutuales con doce millones de socios, el 10% del producto bruto argentino lo producen las cooperativas y las mutuales, esa es la importancia que tienen. Vamos a tratar de que crezcan, que sean un motor que impulsen a la economía".

En tanto que el coordinador Cleri sostuvo que hubo una desarticulación entre quienes dirigieron la Nación y cada uno de los lugares, "cuando planteando las mesas del asociativismo, las mesas de la economía social, el objetivo es empezar a encontrar la realidad de cada uno de los pueblos. Queremos que el Inaes esté en cada uno de ellos, estamos buscando el dialogo con cada una de las personas que viven en la Argentina federal para empezar, en conjunto, a encontrar soluciones, que creemos se encuentra dentro de la comunidad organizada".