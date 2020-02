Albañil encontró $250 mil en un negocio destruido por el fuego y los devolvió

Saúl Jiménez se ha convertido en el hombre del momento en la localidad mendocina de General Alvear, no para de recibir felicitaciones y aplausos. Es que este albañil encontró $250 mil y los devolvió sin dudarlo a su dueño.

Esta historia tuvo un mal inicio: el 2020 había empezado de la peor forma para la familia Calvo luego de que el 4 de enero un incendio consumiera completamente su casa y su almacén.

La vivienda quedó reducida a cenizas y escombros, solo quedaba volver a empezar y poner nuevamente en pie el almacén Calvo que había mantenido a esta familia durante varios años.

Las obras se iniciaron poco después del siniestro y allí fue donde entra en escena Saúl Jiménez. El hombre se había quedado sin trabajo en los últimos días de diciembre y esto significaba una oportunidad importante para volver a llevar dinero a su casa. "La pasé malísimo pero ahí no más me llamaron para trabajar acá", contó a TVCoa.

Como primera tarea se debían retirar los escombros y el techo que, en gran medida, se había derrumbado. Así fue como Saúl se encontró con el dinero que los dueños habían dado por perdido. "La verdad es que nunca había visto tanta plata junta. Me los metí en la remera y llamé a don Calvo", narró el trabajador, el cual mostró su alegría al poder mantener este empleo.

"Me hace falta la plata pero no de esa forma, a mí me gusta ganármela. Me gusta trabajar, levantarme, salir a trabajar, volver a mi casa y saber que hay un plato de comida para mi familia", aseguró Saúl ante las cámaras de televisión.