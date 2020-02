La lluvia inundó viviendas tras el desborde de un canal

Debido a la gran cantidad de agua de cayó sobre la capital jujeña en la madrugada de ayer, parte del sector 16 de Mayo, que pertenece al barrio Malvinas Argentinas, se inundó debido al desborde del canal que se encuentra en el ingreso a esa zona. Situación que indigna a los vecinos, porque se viene repitiendo desde que se creó el barrio y no reciben respuestas efectivas.

Este problema de desagüe sale a la luz cada que vez que llueve de forma constante e intensa como ocurrió en la madrugada del domingo, porque parte de las viviendas de 16 de Mayo está a pocos metros del canal que colapsa.

"Estuvimos casi toda la noche despiertos porque llovió mucho y cada vez que llueve acá pasan cosas muy feas y es horrible. Siempre nos inundamos y lamentablemente ya nos tenemos que acostumbrar a eso, el agua baja con todo y no hay forma de contenerla, se mete en las casas y nos moja todo. Tenemos que hacer lo que podemos y esperar que pare de llover para estar tranquilos, porque no se puede estar de esta manera", mencionó Delia Vargas, una de las vecinas damnificadas.

En ese sentido indicó que "esta mañana cuando mermó un poco la lluvia empezó a mejorar el tema y recién nos pudimos ir a dormir. Ese inconveniente los tenemos siempre cuando llueve y es peor en la parte que da desde la escuela Lasalle hasta las canchas de Agua Potable, toda esa parte sufre mucho las lluvias, son dos o tres cuadras".

"Tenemos que ingeniarnos para contener el ingreso del agua a la casa, ponemos bolsas de arena o bloques pero no hay forma. Como siempre les pedimos a las autoridades que nos ayuden y generen alguna estrategia para que esto se solucione, pero que lo hagan de forma urgente y que no se espere hasta que haya otra lluvia como esta, porque nosotros lo sufrimos de una forma muy fea. Somos seres humanos, tenemos miedos, nuestras familias y niños que no pueden pasar por esto", dijo.

Se mojan las donaciones

En la vivienda de Delia Vargas funciona el merendero "A Pulmón", que está construyendo su espacio físico en el ingreso a este domicilio. Allí también se encuentra parte de las donaciones que la gente lleva para los chicos y grandes que asisten a la institución.

Lamentablemente, cuando llueve mucho, estas donaciones también corren riesgo que se mojen. Aunque Vargas y su familia las resguardan bien, en varias ocasiones se empaparon y tuvieron que ser dejadas en desuso. Para ayudar el número de teléfono es 388-5018949.