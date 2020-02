Recomiendan permanecer en las terrazas altas del parque Xibi Xibi

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de sus distintas áreas, recordó a que quienes visitan el parque Xibi Xibi que está prohibido bañarse en el río y que deben permanecer en las terrazas altas donde se emplaza el equipamiento . Esta medida, de carácter preventivo, se debe a la fuerte crecida que estuvo en las ultimas horas el rio.

En sentido aclararon este espacio verde está diseñado para soportar la crecida del cauce y los usuarios deben adecuar su comportamiento a estas características. Además instaron a la comunidad a respetar el manual de Convivencia aprobado como ordenanza Nº 7230/2018 que establece entre las principales disposiciones ; no arrojar basura, no ingresar con motos o vehículos particulares, y no cruzar el lecho del rio,