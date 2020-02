Pesar por el fallecimiento de la reina Drag Queen

La noticia sobre el fallecimiento de la reina provincial Drag Queen, Kenia Box sorprendió a la sociedad jujeña, por ser una artista joven llena de sueños y por la cantidad de eventos en que supo representar a la provincia. Fue elegida reina el 11 de mayo del 2019 y llevaba casi tres años dedicándose al arte "drag".

Gabriel Rodríguez, su nombre civil, tenía como objetivo crecer mucho más como drag queen. Integró un grupo llamado "Las inchis" junto a sus amigos y utilizaban una remera como distinción, cuya leyenda era "Pride", en su traducción al castellano, orgullo.

En una oportunidad Rodríguez visitó El Tribuno de Jujuy para brindar una nota donde destacaba que el arte drag queen crecía en la provincia, mencionando que eran más de 100 chicos jujeños los que se dedicaban a ese estilo extravagante.

Las redes sociales fueron el espacio donde familiares, amigos y conocidos mostraron su profundo dolor el día de su partida física. Sin embargo, ante la comunicación de su fallecimiento, se produjo un hecho lamentable por un usuario en el que mencionaba que "la elección sexual acorta la expectativa de vida", pero el mismo fue altamente repudiado por muchas personas.

En diálogo con este matutino, Jorge Sajama, amigo de Gabriel Rodríguez y drag queen, comentó que "a mí la noticia me cayó muy mal, no sabía que estaba mal. Nos conocimos en el 2014 y lo recuerdo como un chico tranquilo, divertido, que te aconsejaba y con esto, nuestro grupo de amigos estamos muy mal. Por cuanto a Kenia, tenía mucha pasión y muchas ilusiones para seguir creciendo como drag queen", dijo.

En relación al reinado drag queen, la organizadora de las elecciones, Tasha Flowers, dejó saber que la próxima elección se realizará en el mes de abril y ella misma hará un show homenaje a Kenia Box como la reina provincial 2019.

Elección Mister gay



TASHA FLOWERS, ORGANIZADORA

Este sábado 15 se realizará una nueva edición en la provincia de la elección del Mister Gay y Miss Less. La misma se efectuará en un local del casco céntrico ubicado en calle Senador Pérez, desde las 22.30.

La organizadora de este evento es Tasha Flowers. En la oportunidad, comentó a BEl Tribuno de Jujuy Pque “se vienen muchas sorpresas. No sólo vamos a tener la elección del Mister Gay, Miss Less y Miss Tom Boy provincial, sino que vamos a elegir al rey de reyes de Jujuy, por lo que convoqué a Mister Gay de años anteriores para la mención”, resaltó.

Tasha comentó que espera tener el apoyo de los familiares y amigos de los candidatos que quieran ser los nuevos representantes jujeños de la comunidad lgbtttiqp+.