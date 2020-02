La fiscalía solicitó la detención de la madre

Ayer en la morgue del Centro Judicial San Pedro se realizó la autopsia al cuerpo del joven Juan José Durán, quien murió como consecuencia de una puñalada que le asestó su madre en un supuesto acto de legítima defensa, en momentos en que el difunto llegó fuera de control a la casa y agredió a su familia.

La diligencia estuvo a cargo del médico forense, quien determinó que el deceso se produjo por "Hemoneumotórax", debido a que el arma blanca habría causado daños en el pulmón y corazón de la víctima. El juez de Control pidió la detención de la progenitora que será imputada por el delito de "Homicidio calificado por el vínculo".

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el titular de la Fiscalía de Investigación Nº 12, Ernesto Resúa, indicó que "ya estamos trabajando en la autopsia y en el resto de las diligencias y los testimonios que son importantes para la causa. Tenemos una persona arrestada con pedido de detención, que se va a hacer en el día de la fecha al juez de Control de turno".

"La fiscalía va a aplicar el Código Penal y será la defensa quién tendrá que arbitrar todos los medios y realizar todos los actos defensivos para poder acreditar lo que la gente, en la opinión pública, está diciendo, por ejemplo, por qué la madre actuó de esta forma y tratar de justificar la acción de la misma", agregó.

"Por el lado de la fiscalía, estamos trabajando porque hay un hecho voluntario de una persona que con un arma, le quitó la vida, en este caso, a su hijo, y vamos a trabajar con la calificación de "homicidio calificado por el vínculo". Eso se le va a hacer conocer a la madre y será la defensa quien tendrá la oportunidad, en el mismo momento en que se le haga conocer el delito, de arbitrar los medios y los elementos para determinar que esa acción de la señora o estaba justificada o actuaba en razón de alguna necesidad para hacerlo".

En otro tramo, Resúa sostuvo que está trabajando ahora el ayudante fiscal Matías Mora, quien tiene competencia en el lugar donde ocurrieron los hechos y están tratando de obtener la mayor cantidad de testimonios. Para lo cual se citó a personas que hicieron algún tipo de declaración a través de las redes sociales, respecto a que conocían los hechos, las que ayer ya estaban prestando testimonio. "Lo importante es conocer los momentos previos, sobre todo para determinar por qué actuó así esta persona. Una vez que concluya la autopsia y el médico forense del Ministerio Público de la Acusación y el médico de la Policía que están interviniendo, nos den el resultado final y podamos documentar en el expediente cual es el resultado, pasaremos el mismo al juez de Control en el día de la fecha", expresó el fiscal.

Desde que se conoció el lamentable hecho, la comunidad sampedreña expresó su solidaridad y apoyo a la madre que está tras las rejas y será imputada por el grave delito. "Por respeto a la madre y a la familia, todavía no vamos a expresarnos, pero después del velatorio y la inhumación de los restos, vamos a hablar. Hoy no podemos hacerlo porque todo ser humano, haya o no haya actuado como corresponde, merece respeto y por esa madre que está sufriendo por su hijo, al que sabemos jamás pensó ni quiso quitarle la vida, guardamos silencio", dijo la gente, que aún no quiso identificarse, pero que sostuvo que lo hará cuando pase este trance.

El hecho

El lamentable y triste hecho que conmocionó a la comunidad sampedreña, se registró poco después de las 7 del domingo, en una vivienda del asentamiento José Gabriel Tupac Amaru, ubicado en el sector sudeste de esta ciudad. En ese horario, mientras la familia, la madre tres hijos y un nieto estaban descansando, llegó otro de sus hijos, identificado como Juan José Durán (28), en estado de ebriedad y comenzó a agredir a todos, incluso habría salido afuera y agarrado piedras, un palo y hasta una maza para golpearlos. Desesperada por la situación que se vivía y ante el temor de que alguien resulte herido, la madre, identificada por la policía como Marta Clara S. (49), como tomó un cuchillo para amedrentarlo y en ese interin, en un momento confuso, le asestó una puñalada mortal.