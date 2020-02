Pidió resolución en detenciones

Dijo que no importa si se los llama presos políticos o detenidos arbitrarios.

La dirigente de la organización "Tupac Amaru", Milagro Sala, reclamó ayer que "le pongan el nombre que quieran" a la situación de exfuncionarios o dirigentes del kirchenrismo detenidos por supuestos hechos de corrupción, pero que "lo resuelvan" el caso de cada uno.

"Considero que soy presa política por todo lo que vengo pasando en estos cuatro años", aseguró la referente social, que cumple prisión domiciliaria, y se preguntó: "¿No será que están teniendo un pretexto para no resolver?".

"Pónganle como quieran, detenciones arbitrarias o presos políticos, pero que resuelvan", solicitó Sala, en diálogo con radio Futurock que publicó el diario La Nación, y juzgó como una "discusión entre funcionarios" las distintas posturas dentro del oficialismo sobre este tema.

"Solo pido justicia"

"Seguimos sufriendo acoso; nuestra familia sufre... Soy de carne y hueso. Tengo sentimientos, hijos, nietos, hermanos, tíos, un marido enfermo...", enumeró Sala y agregó: "Estoy pidiendo justicia, no estoy pidiendo otra cosa. Que resuelvan nuestra situación, porque es agobiante lo que estamos viviendo los presos políticos".

En ese sentido, aseveró: "A esta altura, ya no interesa" qué categoría le toca, y hasta ironizó con que "mañana va a aparecer otro que va a decir que no somos presos políticos o que no fue prisión arbitraria, y va a inventar otro slogan".