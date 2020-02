Apareció un "sospechoso 11" por el crimen de Fernando Báez Sosa

Una cámara de seguridad registró que los rugbiers que atacaron al joven a la salida de un boliche de Villa Gesell se encontraban acompañados de un muchacho vestido de negro que no es ninguno de los diez que fueron detenidos.

Los abogados que representan a los padres de Fernando Báez Sosa como particulares damnificados en la causa pedirán en la audiencia oral del jueves que se profundice la investigación ante la sospecha de que en el homicidio haya más implicados que aún no fueron identificados.

El letrado Fabián Améndola sostuvo que se investiga la participación de otro joven involucrado en el crimen, a quien se lo caratuló como el "sospechoso 11". ""Tenemos una idea de quién sería el sospechoso 11 pero todavía no vamos a decir el nombre. Hay un apodo en el grupo de Whatsapp que no responde a ninguno de los otros 10. Por ese lado me parece que va la investigación para deteminar quién es el que aparece el video. Al principio de la investigación, la Policía tenía la certeza de que eran 11. Por eso fueron a buscarlo a Pablo Ventura, pensando que era él", sostuvo Améndola al aire de Crónica HD.

Para la querella, podría ser un presunto partícipe un joven vestido de negro que fue captado en el video posterior a la agresión, donde se ve a los rugbiers abrazarse y pasar delante del restaurante “Ciprianny”, en la vereda de enfrente al boliche “Le Brique”, en el cruce de las avenidas 3 y Buenos Aires de Villa Gesell.

Además, la propia fiscal Verónica Zamboni menciona en el requerimiento de prisión preventiva presentado ante el juez de la causa, que en el grupo de WhatsApp donde se comunicaban los rugbiers hay un “NN Santino” que en el chat figura como “Salvi” y que, según detalló en su escrito, no se trataría de ninguno de los imputados.