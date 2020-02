Folclorista Marcia Cabezas presenta su nuevo disco

La folclorista humahuaqueña Marcia Cabezas presentando su nuevo material discográfico titulado "Lindando Caminos" visitó la redacción de diario El Tribuno de Jujuy y durante una amena charla brindó detalles del flamante disco que se constituye como el octavo de su carrera como solista.

Así en diálogo con nuestro medio la artista de vitales 89 años indicó que por medio de este CD intenta hacer un compendio de añoranzas y vivencias personales. "Este disco es una expresión de mis recuerdos, de experiencias de mi vida, de mi tierra y de otras épocas. Por mis años ya estoy reflexionando sobre mi andar pasado, es un replanteo con cosas lindas y otras no tanto pero el CD también tiene que ver con los deseos que aún tengo de seguir haciendo cosas", aseveró.

El trabajo está integrado por 14 temas con letra y música de la misma Marcia Cabezas y abarca distintos ritmos folclóricos tradicionales como cueca, zamba, bailecito, carnavalito y taquirari. También incluye un tango, un bolero, un vals y un relato en copla llamado "Chicha serás". Cuenta con la colaboración de Jorge Giles en guitarra y bajo, José Chato González en vientos y Rafael Zárate en charango. La realización de este material demando dos años de labor y se grabó en los estudios Maimará Tampu Digital de nuestra ciudad.

"Todas son composiciones mías salvo "Te pregunto destino" cuya melodía me la hizo el profesor Jorge Giles. Esta es una creación en la que hago una reflexión sobre mi vida y le planteo interrogantes al destino", contó. También destacó el tema titulado "Rayo Fugaz" dedicado a su marido Alfredo Cabezas con quien conformó un dúo muy prestigio y solicitado décadas atrás. Asimismo se refirió a la zamba "Yavi de Antaño", "tiene que ver con un recuerdo... tiempo atrás con amigos nos alojamos en la casa del Marqués de Yavi tuvimos un hermoso asado con guitarreada. Estaba mi esposo Alfredo y el bandoneonista Máximo Gregorio Puma y nos fuimos arriba de Yavi y comenzamos a cantar, teníamos la luna y las estrellas arriba de nuestras cabezas. De ese recuerdo surgió la canción, son de esas emociones y vivencias que calan hondo", afirmó.

Consultada sobre si piensa presentar en vivo "Lindando Caminos", la cantautora que reside en el barrio Ciudad de Nieva contó que desde hace años se encuentra retirada de los escenarios, "solo canto en reuniones familiares o respondo a algunas invitaciones de grupos amigos, pero ya no hago espectáculos. Ahora muchos me están insistiendo para que presente este disco en algún lugar, me dicen que resultaría interesante para el público saber de mis vivencias... No sé tal vez me anime", expresó.

Luego destacó el apoyo incondicional de Jorge Giles en su etapa como solista, "con mi esposo anduvimos 36 años participando en festivales y encuentros al morir él estuve cerca de 20 años sin participar en nada, después llegó el profesor Giles y fue una luz que mando Dios", afirmó.

Y sobre su metodología de trabajo contó, "es sorprendente, yo elaboró mis letras y a la par sale la melodía y se forma el tema. Llega un momento en que tenemos los suficientes para un disco y lo grabamos", narró. Activa y de espíritu inquieto Marcia Cabezas encuentra siempre inspiración a su alrededor, "me asombro de la vitalidad que todavía tengo, de mi lucidez, porque con mis 89 años sigo en actividad y tengo el deseo de seguir expresando. Por ejemplo voy a Uquía el lugar donde nací y el hecho de llegar y ver el cielo, de sentir el viento que me revuelve el pelo, me renueva y tomó energía para seguir escribiendo", expresó la artista. E invitó a todos a escuchar el nuevo disco, (los interesados pueden contactarse con ella vía Facebook- Marcia Cabezas-) y envió un mensaje para los jujeños, "saludos a todos y los aliento para que juntos con empuje apostemos a seguir rescatando nuestras tradiciones y nuestras canciones", aseveró.

Agradecimientos

Finalmente cabe destacar el texto incluido en el nuevo CD donde agradece a quienes la apoyaron en la realización de este proyecto: “Hay en mi ser, un inquieto y fuerte impulso de seguir adelante que me llevó a concretar un nuevo trabajo discográfico ... Nada se hace solo, por eso expreso mi gratitud infinita a una persona especial, mi profe y amigo Jorge Giles que me acompaña en mis sueños y realidades, a mis compañeros de ruta musical familiar y de amistad como Rafael Zárate, mi hijo Carlos Cabezas y en esta oportunidad como en tantas otras, José “Chato” González. Gracias a todos los que me entienden mi mensaje y aprecian mi trabajo”.