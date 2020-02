Talleres ilusionado

Se respira un aire diferente en Perico. Hay una tranquilidad recuperada. Tras el reciente festejo por 4 a 0 ante el "chacarero", Talleres consiguió su segunda victoria de local en fila en el Regional 2020 y volvió a confirmar que su nivel empieza a potenciarse. El equipo que dirige tácticamente Aniceto Roldán buscará repetir la hazaña que logró en el 2002 cuando ascendió con el "expreso" periqueño al viejo Torneo Argentino A.

Así lo sintió también el delantero y capitán, Carlos López, quien dialogó con El Tribuno de Jujuy y con una satisfacción absoluta tras el gran rendimiento del equipo, superando ampliamente al rival dijo: "Nos preparamos para esto, realizamos una buena pretemporada y trabajamos día a día para estar primeros", apuntó.

Talleres consiguió una importante victoria previo a quedar libre, por ello aclaró que "son tres puntos que sirven muchísimo para trabajar más tranquilos estas dos semanas duras de entrenamientos que se vienen", sostuvo la "Foca" López.

"Tenemos compañeros que tienen buen juego aéreo y tratamos de aprovechar esas virtudes para convertirlas en nuestra ventaja", afirmó el delantero en referencia a los goles que marcaron ante Atlético El Carmen de pelota parada.

A pesar del resonante triunfo, el delantero tucumano fue autocrítico y dijo que "todo es cuestión de que nos vayamos entendiendo un poco más, con el correr de los partidos seguro lo vamos a lograr".

López sueña con clasificar a la siguiente fase y enfrentarse con un rival de otra categoría. En ese sentido, el futbolista de 35 años comentó: "Será mucho más lindo porque tenemos un gran equipo que sabe a lo que juega, que maneja la pelota al piso y medirnos con otros clubes superiores veremos para que estamos en este campeonato".

Por otra parte, el jugador del "expreso" dijo: "Este Talleres es un equipo nuevo, hoy estamos mucho mejor que el año anterior. Somos un grupo humano muy bueno, la comisión hace todo lo posible para que estemos bien y de a poco lo vamos demostrando".

Hablando sobre la dupla que hace con su comprovinciano tucumano, López confesó que "nos estamos entendiendo demasiado bien con Gonzalo Ontivero", y agregó que "él está teniendo un buen presente y eso hace que nos complementemos dentro de la cancha".

El aliento del hincha siempre es fundamental puesto que te dan un plus para rendir sin guardarse nada y ante eso declaró que "hay que felicitar a esta gran hinchada que siempre están haciéndonos el aguante, el triunfo siempre va dedicado a ellos", finalizó Carlos López.

Talleres ahora tendrá 2 semanas de entrenamientos para pulir pequeños detalles y aceitar aún más el sistema que pretende Aniceto Roldán. Sin embargo, la victoria ante el equipo carmense le trajo más tranquilidad al "expreso". Recién en la 4º fecha Talleres volverá a jugar por los puntos y de ganar se asegurará el primer lugar. (Emiliano Saavedra)

Méndez dijo: "Nos faltó la definición"

Juan "Pichón" Méndez, jugador de Alberdi, opinó sobre el 1 a 1 de local ante Tabacal por la Zona 3 del Regional 2020 que fue difícil pero que resultó entretenido en el segundo tiempo marcando que "en los últimos minutos del partido lo teníamos contra el arco, lo pudimos haber ganado. Al inicio nos costó pero fuimos trabajando, se jugó bien pero nos quedamos con el sabor amargo de un empate. Es un resultado mentiroso porque no refleja lo que sucedió dentro del campo".

Asimismo destacó que continuarán trabajando y ahora ante Unión Madereros, como visitante, adelantó que "trabajaremos en corregir algunos errores e iremos con la intención de traernos los tres puntos a casa", afirmó. También se refirió a la falta de definición en las situaciones que crearon aclarando que "nos faltó la definición en el último toque, lo bueno es que se jugó bien, nos vamos contentos por el rendimiento que tuvo el equipo, más que nada en el segundo tiempo, y también amargados porque sólo cosechamos un empate". Sobre el gol del rival dijo que se durmieron en la marca y que dos cabezazos dentro del área terminan en gol aunque reconoció que "supimos corregir y por eso es que a pesar de ser tres en la última línea el rival no tuvo llegadas que pudieran incomodarnos. Creamos situaciones pero no las pudimos convertir, nos faltó concretar las que tuvimos a favor y por eso el sabor amargo del empate", concluyó. En la tercera de la Zona 3 estará el choque de punteros entre Monterrico vs Tabacal y el de Unión Madereros ante Sportivo Alberdi.(Marcelo Pereyra).

Zapla ayer se entrenó bajo techo

El plantel de Salvador Ragusa, Altos Hornos Zapla, ayer por la mañana realizó algunos movimientos físicos en el estadio Olímpico de la Municipalidad de Palpalá debido a la lluvia persistente acaecida en la ciudad siderúrgica.

Allí los muchachos hicieron algunos movimientos físicos bajo las órdenes del profe Gonzalo Dionisio y Nelson Soruco.

Álvarez en la cuerda floja

Sportivo Libertad de La Quiaca recibió una goleada en Palpalá, 5 a 0 frente a Altos Hornos Zapla, que puso en la cuerda floja al técnico Daniel Álvarez García.

El entrenador del "guairuro" por le momento sigue al frente del equipo por pedido expreso del los jugadores aunque en las últimas horas había intentado pegar el portazo pese a que recién transcurre la segunda fecha de la Zona 1 de la Región Norte del Torneo Regional 2020 y el equipo había ganado en el debut 3 a 1 a Santa Catalina en el Cear.

Sin embargo, la actuación de los quiaqueños en la ciudad siderúrgica dejó un sabor más que amargo en el seno de la entidad que dejó incertidumbre por la continuidad de Álvarez García para lo que resta del certamen afista.

Es que ahora Libertad tendrá un nuevo desafío jugando fuera de casa y será frente a Atlético Cuyaya en "La Tablada". El "bandeño" viene de marcar la levantada justamente en la altura de La Quiaca al vencer 4 a 2 a Santa Catalina, pero el combinado "guairuro" deberá ser inteligente si pretende sostener el protagonismo del debuto con triunfo para no alejarse de los puesto de vanguardia y soñar con una clasificación a la próxima instancia.