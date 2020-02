Todo listo para el Huancar Rock 2020

El viernes y el sábado próximos se desarrollará una nueva edición del Huancar Rock en la Capital de la Puna que por dos jornadas recibirá importantes bandas rockeras de la provincia y del país. Mariana Méndez, junto a otros jóvenes trabaja de forma intensa para que el encuentro supere las expectativas que ya genera.

"Sabemos de los recortes que hay a nivel nacional, sobre todo en cultura, pero de igual manera estamos ultimando detalles, trabajando con fuerza porque no queremos dejar de hacer esta nueva edición luego de la hermosa repercusión que tuvimos el año pasado", dijo Méndez. Y agregó que están gestionando cubrir los gastos de transporte para las bandas de San Salvador de Jujuy, "que nos han hablado desde el año pasado y que quieren participar. Ellos no cuentan con los recursos para poder viajar y consideramos justo brindarles transporte y alimentos puesto que no están cobrando ningún caché", explicó. Además Méndez dijo que el tema de la energía eléctrica en el cerro del Huancar también se complica.

La organización del Huancar Rock se realiza con un trabajo "muy a pulmón" con auspicios de entidades gubernamentales, civiles y de quienes desean colaborar con el encuentro. Para ayudar con la parte económica, los organizadores consiguen fondos con la venta de bonos y remeras con logos de la propuesta rockera.

El Huancar Rock 2020 tendrá dos escenarios, el viernes será en la plaza del barrio "12 de Octubre", donde también se desarrollará competencias de BMX, también se habilitará una radio abierta desde el programa radial "Plaza de Perros" en su décimo aniversario. En tanto el sábado, el rock en su esplendor sonará el cerro del Huancar desde las. 14 que estará acompañado por la adrenalina del sandboard.

Las bandas ya confirmadas son: La Logia, Cuore, Primera Planta, Cattalina, Imillas, Juventud Masakrada, La Cockera, Cuarzo Mankhay, Negro, Pagana, Usurpación, Hijos de Kokera, Paypaya y desde Tucumán El Gigante.

El Huancar Rock comenzó ideado y organizado por la Municipalidad de Abra Pampa, luego se dejó de realizar por 2 años. Posteriormente se hizo cargo de la organización Mariana Méndez.