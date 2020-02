Unsa y Unju campeones de la Copa Pachamama

Fueron 3 jornadas con un gran nivel deportivo que finalizó con la donación de alimentos no perecederos a Fundación Manos Abiertas.

Saldo positivo. Con una gran concurrencia del público que aportó al fin solidario en el estadio Olímpico de Pálpala, durante las dos primeras jornadas, comenzaron a jugarse la fase clasificatoria de la segunda edición de la Copa Pachamama de hándbol. Mientras que las finales se jugaron el pasado domingo en el Club Deportivo Luján donde se consagraron campeones Unju en la rama femenina y Unsa en la rama masculina.

En esta oportunidad fueron 14 los equipos que se dieron cita al evento, diez en primera masculino y 4 en primera femenino. Se sumaron en esta oportunidad equipos de la vecina provincia de Salta, combinados del interior de nuestra provincia y los elencos capitalinos. Fueron más de 180 jugadores de los diversos equipos que estuvieron presente en esta cita deportiva que pretende mantenerse en el tiempo.

En la final de damas se impuso el Club Universitario 23 de Agosto, al equipo organizador de la Copa, El Nacional Handball, por 24 a 16, asimismo en caballeros se impuso el equipo de la Unsa ante el último campeón de la Copa, Unión Handball, por 24 a 19 en un reñido encuentro que en los últimos minutos se impuso finalmente el equipo salteño.

La contienda deportiva fue coordinada por los dirigentes del equipo Nacional Handball, Cristian Betinotti, Rafael Carrillo y Ariel Martínez que una vez culminada la competencia señalaron que no sólo se generó un encuentro deportivo si no también fue un espacio para la acción reflexiva social y solidaria puesto que parte de lo recaudado de la inscripción de los equipos consistió en alimentos no perecederos, para la contribución social a la Fundación Manos Abiertas.

Entonces con todos lo recaudado se hizo entrega de más de 200 kg de alimentos en el acto final donde se realizaba la entrega de premios a los ganadores. Allí estuvo la referentes de la Fundación Manos Abiertas, Adriana Cardozo, que recibió el "changuito" de manos de los organizadores.

El Nacional Handball está apostando fuertemente a la inclusión social, razón por la cual, se decidió y consensuó con los equipos que parte de la inscripción de la competencia era un alimento no perecedero de cada jugador, el cual fue donado. Es que la Fundación Manos Abiertas viene trabajando para promover y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de calle y pobreza.

Esto realmente marca una apuesta convincente que se realiza desde el ámbito deportivo donde diferentes aristas ponen su granito de arena para ayudar a gente de escasos recursos. Y a la vez hacer un esfuerzo con la participación de equipos que se predispusieron a competir en un nivel que espera superarse año a año. Y en ese sentido contemplar al deporte como un nexo para este tipo de cuestiones vitales dentro de una sociedad que padece algunas carencias de primera mano.

También es importante destacar que el desarrollo del certamen se jugó en escenarios con grandes comodidades como las que brinda el reducto siderúrgico y el del club "granate" que ya albergaron encuentros de nivel nacional e internacional.

Los participantes

Es importante recordar que en esta oportunidad, participan equipos de la vecina provincia de Salta, lo cual aumenta la competitividad y el nivel de juego en cada uno de los encuentros.

Tal es así que los equipos participantes en la rama femenina fueron El Nacional Handball, actuales campeonas de la Liga de la Federación Jujeña de Handball, General Lavalle, Universitario 23 de Agosto y Sportivo Rivadavia de El Carmen. Mientras que en la rama masculina compitieron Unión Handball, Handball Norte, Minas Handball, Club General Lavalle, CDs, San Antonio Handball, Club Universitario 23 de Agosto, Sportivo Rivadavia, Universidad Nacional de Salta (Unsa), Pilar y El Nacional.