Vecinos molestos piden que les arreglen las plazas

Personas que viven en el sector de las 530 Viviendas del barrio Almirante Brown se encuentran muy molestas porque, según dijeron, desde la creación del barrio que no les arreglan las plazas, y tras quejarse en el municipio capitalino les dijeron que cuando se construyeron las casas el Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda) "no las asentó" y que por eso no pueden acceder a mejoras, explicó María Elena Sotomayor, vecina que tramita esta situación.

Al respecto, Sotomayor, que es docente jubilada, mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que "hace cuarenta años vivimos en el barrio y pagamos los impuestos municipales. Fui a Espacios Verdes para solicitar que nos arreglen las plazas y nos dijeron que nosotros no pertenecemos al municipio porque el Fonavi nunca hizo la entrega de la documentación del barrio ni al municipio, ni a la Provincia. Es la misma situación para nosotros que estamos en las 530 Viviendas y también en las 249 Viviendas, son más de ochocientas casas las que estamos con esto. Lo que pretendemos es que se arregle legalmente esto, porque nos afecta mucho".

"Los espacios verdes que acá existen están en mal estado, los juegos están rotos y viejos, donde mucha gente va y se esconde para drogarse y tomar. Hay una falta de coherencia porque nos dicen que no somos del municipio, pero sin embargo pagamos alumbrado, limpieza y lo demás. Por un lado nos cobran y por otro nos dicen que no tienen injerencia para entrar al barrio, me parece totalmente irracional eso. Necesitamos soluciones concretas e inmediatas porque esto viene desde hace cuarenta años", añadió.

PIDEN SOLUCIONES/ LAS MALEZAS EN LOS ESPACIOS VERDES DEL BARRIO CRECEN Y AUMENTA EL MALESTAR A ALGUNOS VECINOS.

En ese sentido sostuvo que "la mayoría de los espacios verdes que tenemos, además de estar en mal estado, tienen hierros rotos que pueden ocasionar inconvenientes para los niños y también para todos los que pasan por ahí. Yo hice numerosas gestiones en la municipalidad y en el Instituto de Vivienda con una abogada, fui a Rentas, dejé notas y tardaron mucho en responderme", remarcó.

Es una deuda que "el Estado provincial a través del Ivuj y la comuna tienen con nosotros, somos ochocientas las familias perjudicadas, me parece que la situación es grave. Yo soy una ciudadana y vecina que hizo las gestiones de forma particular, no soy del centro vecinal. Espero la mejor predisposición del Ivuj porque ellos tienen que hacer el trámite que debió hacerse mucho tiempo", dijo.

Siguió diciendo que "me parece muy alarmante que en cuarenta años no se haya hecho nada en el barrio, no hay ninguna mejora en las plazas. Tenemos muchos problemas también con los robos, a cualquier hora del día hay delincuentes en la calle. Se roba de todo y se ven a chicos drogándose, es una tierra de nadie. La verdad que la presencia policial es muy escasa, no veo nunca policías por acá, y los vecinos estamos con mucho miedo".

Por último aseguró que "yo me estoy moviendo sola en esto y espero a todas las personas que se quieran sumar, estoy tramitando muchas mejoras para el barrio. Hay gente que espera que les llueva las soluciones, yo estoy comprometida con esto y sé que nadie nos va a dar las soluciones si no las buscamos. La verdad que no sé cómo se está moviendo el centro vecinal del barrio, me dijeron que son jóvenes pero nunca los vi haciendo algo", finalizó Sotomayor.