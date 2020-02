Festival solidario con pueblo wichí

La actual situación del pueblo wichí generó la acción de un grupo de comunicadores de Tilcara, quienes se abocaron a la tarea, primero, de visibilizarla para, luego, generar una acción solidaria. De ello nos hablan Candelaria Avalos y Olga Burgos, dos de las promotoras del hecho.

Candelaria Avalos nos habla de "esta iniciativa de comunicadores nace de Olga a la que nos fuimos sumando. Todo surge de las noticias que empezaron a hacerse públicas sobre los niñitos wichís fallecidos por desnutrición, y nos preguntamos cómo hacer para visibilizarlo, dado nuestro trabajo. Así empezamos a hacer contacto con esas comunidades, con antropólogos que trabajaron con ellos, y nos empezamos a interiorizar sobre su vida".

Nos dice que "sabemos que los lugares más complicados son Embarcación, Rivadavia, Santa Victoria y Tartagal, y de ahí surge la idea de hacer un festival a beneficio, recaudando alimentos no perecederos y agua para llevarles". Olga Burgos agrega que "indigna ir sabiendo que no llegó nadie para ayudar en esos lugares, los primeros fueron de Palpalá con muy poquitas cosas porque no tenían vehículo. Uno lee las noticias que llegan, y es algo que te indigna".

Sigue diciendo que "sabemos que estuvo el Ejército pero que no dio abasto, que los wichís pidieron a los Médicos Sin Fronteras pero hubo trabas para que fueran, que hubo programas sanitarios que fueron dados de baja, y son cosas que, al irlas conociendo, nos fueron movilizando. Por eso nos dijimos que hay que hacer algo, los fuimos poniendo en las redes sociales y surgió quien podía poner una camioneta, va apareciendo gente solidaria".

Nos dice que "tratamos el tema pero también buscamos la solidaridad, no es cuestión de hablar, de hacer catarsis, sino de responder como pueblo". Avalos sostiene que "el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto para que no haya más chicos desnutridos", y Burgos agrega que "hay proyectos formulados por los mismos wichís, hay profesionales, médicos, agentes sanitarios wichís que se fueron a anotar al Gobierno de Salta y no les dan el trabajo". Nos dice que "es algo que ahora se volvió mediático", y Avalos aporta diciendo que "se está conociendo recién a nivel nacional, recién aparece la noticia y que se mueran chicos, que haya chicos internados, es algo que no puede dejar de conmovernos. Pero no son escuchados. El tema por ahora es el agua, porque el médico atiende a la criatura y dice que hay que hidratarla, pero son familias que tienen que ir a buscar el agua muy lejos. Es todo un tema muy grave".

Entonces surge la idea del festival, que Candelaria nos dice que "estamos organizando entre todos, les pedimos a los músicos que vengan a colaborar. Va a ser el miércoles 12 (por hoy), en la plaza de Tilcara, desde las 15, y para ello la municipalidad nos colabora con el sonido y los permisos. Lo que nos han pedido es agua, alimentos no perecederos, pañales y medicamentos y tenemos la idea de llevarlos nosotros".