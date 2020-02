Mitos y verdades sobre la Educación Sexual Integral

Pese a que la Educación Sexual Integral está reglamentada mediante una ley que surgió en el 2006 existen mitos que persisten en la sociedad sobre sus contenidos.

La ESI brinda educación precisa y con base en la evidencia científica, gradual y adecuada a cada edad y etapa del desarrollo integral con enfoque de derechos humanos, con base en la igualdad de género y relevante en relación con la cultura y también está adecuada al contexto en la que se aplica.

En ese sentido, Miriam Morales, referente de la Diplomatura en Violencia de Género y Movimiento de Mujeres de la Unju estableció que "los mitos siempre tienen la función de encubrir y es importante desenmascarar eso, porque siempre tienen un fin y en el caso de la sexualidad, para la sociedad, la sexualidad está relacionada con el placer y el placer es un pecado. Esto sigue siendo un tema tabú, no tanto como antes pero siempre hay cuestiones relacionadas a la sexualidad que son falsas, y todo lo que es tabú o no se puede hablar es perjudicial porque mantiene la ignorancia y cuando hay situaciones o padecimientos no podemos abordarlos. La educación sexual viene a romper con todo eso mediante lineamientos curriculares establecidos por la ley".

La ESI "le otorga el derecho a todas las personas desde la niñez independientemente de la voluntad de cada familia a recibir educación sexual, así como se hace con otros contenidos en la escuela. Desde la docencia no sólo es una responsabilidad u obligación, es también una oportunidad para promover vínculos entre las personas independientemente de cuál sea su sexo o género. Por eso es importante decir que no es algo que le concierne a cada familia, no hay que pedirle autorización", agregó.

En el artículo 9 la ley dice que los organismos estatales deben organizar espacios de formación para los padres a fin de que tengan el derecho de estar informados. Los establecimientos ya no pedirán autorización de dar este conocimiento que se lo puede dar cualquier docente y de cualquier materia.

"Otro de los grandes mitos es que fomenta y adelanta las relaciones sexuales, esto se aborda acorde a la edad de una forma distinta y es fundamental para prevenir abusos sexuales en la infancia que en la mayoría de los casos es intrafamiliar", manifestó.

Que los niños se animen

Asimismo remarcó que "por eso la campaña ‘con mis hijos no te metas’ en realidad termina reforzando las condiciones en las que se dan esos abusos y contribuye a que se sigan realizando donde las niñas y niños no puedan salir de esos círculos cerrados que son verdaderos infiernos que viven en sus casas".

Al respecto sostuvo que "lo que enseña la ESI es a aprender a decir no, a pedir ayuda. Todo se da acorde a la edad, es falso lo que se dice que a un niño de 5 años se les enseña a masturbarse por ejemplo. También da información seria sobre el aborto para prevenirlos justamente".

Destacó además que uno de los ejes importantes que se promueve mediante la ESI es el respeto a la diversidad y no promueve ninguna orientación en particular sino reconoce la diversidad tanto en las orientaciones sexuales, diversidad de género y en los diferentes tipos de familias que existen.

"Se dice también que adoctrina la ideología de género, ese término es una falacia en sí, porque la ESI promueve la igualdad de oportunidades. Por todo esto es muy grave que no se hable del tema de una forma libre y que se genere rechazo de algunos sectores", finalizó.