Para Alexis Mac Allister no lo valoraron en Boca

El volante Alexis Mac Allister contó ayer que no se sintió "valorado" en Boca por cómo se dio su salida a Brighton And Hove, de la Premier League del fútbol de Inglaterra.

"Riquelme me preguntó qué quería hacer y le dije que me quería quedar en Boca, y a las horas me enteré de que mandaron un mail a Inglaterra aclarando que yo seguía pero que si ponían un millón de dólares me liberaban, entonces ahí me sentí que no me valoraron y querían sólo plata", apuntó el exArgentinos.

"El día que me llamó Riquelme estaba enojado conmigo porque mi papá había hablado mucho con los ingleses, me dio a entender que quiso ser el nexo entre los clubes y que eso estaba mal. Mi padre (Carlos) respondió, debido a que Boca no le contestó el mail a los ingleses, que pusieron 10 millones de euros por mi pase", detalló el mediocampista en diálogo con Fox Sports.

Además, Mac Allister, que integró el seleccionado argentino en el Preolímpico de Colombia hasta el pasado domingo, criticó al presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, por meterlo en "cuestiones políticas".

"No sé si se enteró que yo me quería quedar y que para irme le dieron un millón de dólares", ironizó.

"Me estoy yendo a la Premier League, me hago cargo, pero no puedo ser responsable de la manera que lo manejó el club", reconoció.

Mac Allister consiguió una visa provisoria de trabajo para jugar en este semestre en la liga de Inglaterra, ya que su pasaporte de comunitario saldrá en junio, y por eso no quiso "desperdiciar" la oportunidad una vez que "se dio".

"Allá me tengo que preocupar por jugar al fútbol y nada más. En Boca todo se agranda para bien y para mal. A veces estás arriba y al otro estás abajo, es difícil convivir con eso, un día sos un crack y al otro un desastre. En Inglaterra seguramente será más tranquilo. Me di cuenta lo duro que era el fútbol acá jugando con 17 años en la B Nacional", cerró.

Brighton And Hove marcha 15to, con 27 unidades, y pelea por mantener la categoría.

Delgado respondió

El exdelantero Marcelo Delgado, integrante de la secretaría técnica de Boca Juniors, trató de mentiroso a Alexis Mac Allister y sugirió que fue el propio jugador quien forzó su salida a Brighton and Hove.

"Hay que decir la verdad, no hay que mentir. A ningún jugador se le va a quitar la posibilidad de irse y además si no quiere estar en el club", dijo el "Chelo".