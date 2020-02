"Necesitamos sí o sí, que se tenga en cuenta el desfasaje del año pasado"

-¿Cuáles son los reclamos de la docencia hasta ahora?

El reclamo más firme que se está esperando son las paritarias a nivel nacional. Ya hay un acercamiento por parte del Ministerio de Educación en cuanto a que ha podido citar a todos los gremios docentes a nivel nacional donde se bajaron algunas líneas y creo que hay un propósito muy significativo de lo que es escuchar el malestar sobre todo de aquellos gremios que llevan las voces de gremios provinciales. Como se sabe, hay un desfasaje muy significativo de los sueldos en los grandes centros urbanos de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Rosario con lo que es el interior del país. Esperemos que se pueda concretar, y lo que se estableció, un PBI que impacte realmente en la parte educativa porque este Gobierno ha señalado que la Educación es uno de los pilares fundamentales. Así que ellos aspiran tener un PBI para educación lo que fue en su momento en el Gobierno de Néstor Kirchner de un 6 % y esperamos que se pueda concretar. Hoy están diciendo que hay un índice de prácticamente la mitad, tendría que avanzar un poco más. En la provincia de Jujuy hay un préstamo anunciado por este Gobierno hace prácticamente un año donde esperamos que este año se concrete. No solamente era una inversión para un futuro establecimiento educativo sino también para refacciones de otros, que contó con el apoyo de todos los diputados en su momento. Esperemos que los legisladores tengan la capacidad de reclamar esto que la docencia también quiere, que se comprometan y controlen.

-¿Se habló de paritarias con el Ministerio de Trabajo de la Provincia?

Tuvimos un acercamiento con el flamante ministro Normando Álvarez García donde pudimos establecer algunos parámetros de lo que fueron las últimas paritarias provincial. Obviamente se señaló al ministro que desde agosto del 2019 tuvimos un cuarto intermedio en el cual no se nos volvió a convocar, que era el 16 de septiembre, y a partir de ese momento no tuvimos ningún tipo de acercamiento. Y que lo que se está manejando a nivel nacional también tenga un fuerte impacto en la provincia porque eso es lo que esperamos todos los docentes de Jujuy.

-¿Cuál será el porcentaje que pedirán en paritarias?

Hemos vuelto a señalar el tema y a convocar a que el Ministerio de Trabajo agilice la convocatoria a una reunión paritaria. Como dije, lo que se marcará a nivel nacional será un parámetro para todas las provincias, pero creo que hay que ir adelantando algunas situaciones. Jujuy es muy particular porque hemos tenido una paritaria que quedó suspendida. Eso ha repercutido y ahora tenemos un desfasaje en nuestro sueldo y una inflación que prácticamente nos marcó un 20 % de diferencia, así que esperamos que se nos vuelva a convocar y poder ir concretando lo que ya establecimos con el nuevo ministro de Trabajo, algunas pautas que creo serán satisfactorias si se llegan a efectuar. Para saber qué porcentaje pediremos en paritarias, primero haremos una reunión con el equipo técnico, y eso es muy importante para ver lo que quedó del año pasado y podamos arrancar nosotros. Lo que se ha perdido de poder adquisitivo en 2019 es muy importante. Hoy tenemos los docentes del NOA que se han visto más perjudicados con esta situación, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, son los que han quedado en un desfasaje totalmente alejados de la realidad que se maneja a nivel nacional. Es por eso que necesitamos sí o sí, que se tenga en cuenta el desfasaje del año pasado y cómo nuestro sueldo ha sido consumido por la inflación.

-¿Qué sucedió con la grilla docente? ¿Se pudo avanzar en algo?

Después de haber recogido el Ministerio de Educación las inquietudes y propuestas de todos los gremios, esto hay que remarcarlo, la mayoría de los gremios en su momento se opusieron al tratamiento de la grilla. Esperemos que el Ministerio haga lo antes posible bajar todos los aportes que hicieron los gremios y esperemos que se puedan concretar durante todo este 2020 que fue uno de los pedidos de toda la docencia jujeña. Lo que si hay que remarcar, es que todos los gremios hicieron aportes muy significativos, muy importantes. Y la problemática también la señalamos en esa nueva grilla que es muy particular que se conformará para el nivel superior, y que en nivel medio ya se viene manejando. Nosotros más o menos tenemos conocimiento de cuáles son las modificaciones que se estaban concretando, pero nosotros hemos apuntado a que todo esto de la grilla tenga algo significativo y se pueda ponderar el trabajo del colega que ya viene varios años frente a los alumnos. Esperemos que se concrete lo antes posible. Y no solamente hemos quedado en reuniones porque hemos visto los autoconvocados que se han reunido prácticamente treinta veces y no han podido concretar ningún tipo de aportes. Eso es algo increíble; docentes que no puedan hacer el aporte o que no quieran trabajar en la grilla eso no era el propósito, había que tratar de sentarse, leer, analizar y hacer los aportes, porque si no hacemos los aportes nosotros, el Ministerio seguramente en su momento nos imponía una grilla.

-¿Cómo están los pagos a los docentes?

Lo que estamos haciendo es que los días que se están abonando nuestros sueldos, el martes 11 cobraron los docentes de la provincia y creemos que no se está haciendo la rotación que ellos habían establecido y también se respete lo que había señalado en su momento cuando asumió el gobernador de la provincia, que los sueldos se iban a cobrar antes del 10 y no después. También tenemos las planillas complementarias que ya se firmó un acta, esperemos que el ministro Sadir concrete y lo haga lo antes posible porque se tiene que liquidar desde el 2004. Es algo muy importante que los docentes van a reconocer que se está liquidando desde ese año hasta el 2013. Esas son para docentes que están cargados en planillas complementarias que son pagos que quedaron pendientes. Hay un acta firmada, así que eso se tiene que establecer lo antes posible, ya están todos los docentes cargados y falta solamente la autorización para que se haga efectivo este pago. Es algo que lamentablemente las comisiones directivas del gremio no pudieron concretar porque cuando asumimos nos fijamos en nuestra agenda de trabajo, poder sacarlas adelante porque han perjudicado a muchos docentes que cobrarán a valor histórico y no a precio actualizado. Recordemos que una hora cátedra salía $ 120 y ahora sale $ 568, es mucha la diferencia pero para eso tuvimos reuniones con el Ministerio de Educación y con Hacienda para concretar un logro que nos ha llevado el lápiz fino.

-¿Han hecho relevamientos de la infraestructura de las escuelas de la provincia?

Estuvimos en algunas de las regiones visitando algunos establecimientos educativos y como ya lo señalamos en su momento, no vimos avances de todas esas construcciones que todavía quedan muy pendientes. Sobre todo en capital donde vemos que el Colegio Nº 2 es uno de los que acarrea mayores dificultades para los docentes porque está distribuido en varios lugares y esta situación no da para más, creemos que tiene que haber una solución, algo más concreto porque esa construcción lleva casi dos años y ha perjudicado a la matrícula de esos alumnos. En Libertador General San Martín pasa algo similar donde vemos que hay colegios que todavía no han sido relevados y no cuentan con esa inspección de la limpieza de los tanques. En la zona de San Pedro vimos algunas escuelas, sobre todo las más alejadas del centro que están en las mismas condiciones. Si hay que mencionar que hay escuelas como la Agrotécnica Nº 6 donde hay una inversión importante conseguida por sus docentes. Es un financiamiento que viene de Nación donde se pudo establecer un pozo que abastecerá de agua que beneficiará no solamente a ese establecimiento sino también a la localidad. En el Norte también fue muy particular, porque tuvimos entrevistas con algunos directivos que nos han señalado que el personal que tenían que hacer las inspecciones correspondientes para la limpieza y desinfecciones de los establecimientos educativos hasta la fecha no se ha concretado y pasa algo similar con las escuelas primarias. No sabemos cuáles son los cronogramas que tiene establecido el Ministerio de Educación, pero esperemos que se pueda concretar lo antes posible, sobre todo por el tema de las lluvias que también han dificultado los plazos en el tema de la limpieza, no solamente de los tanques sino de todo lo que acarrea al buen estado edilicio. Seguramente esto escapa a la responsabilidad que tienen los directivos y personal que están esperando que se acerque el Ministerio para establecer las limpiezas correspondientes.