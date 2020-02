Invitan al Festival de la Flor este sábado en Maimará

Este sábado, en la terminal de ómnibus maimareña, se lleva a cabo la décimo segunda edición del Festival de la Flor.

Patricia Cruz, presidente de la cooperativa "Flor de la Quebrada", empieza por decirnos que "acá la mayoría de los productores somos hortaliceros, hacemos también choclo, papa, quinua, habas, pero esto comenzó cuando Juan Antonio Cruz me pregunta por qué no hago flores, y es algo que me queda picando en la mente".

Recuerda que entonces "le propuse que me consiguiera semillas, hace treinta años, más o menos. Conforme él iba vendiendo me pasaba algunos clientes, y los que venían en aquella época son los mismos que hoy vienen. Primero sembramos dos, tres rayitas, tanto como para ver quE tal nos iba. Este año se está vendiendo todo, pero hay años que se tira mucha flor. Los insumos y las semillas son importadas, y eso encarece porque vendemos en pesos".

Nos dice que "en la cooperativa somos veintidós socios, pero fuera hay otros tantos. Hay una producción importante, y tenemos socios hasta de Humahuaca. La cooperativa tiene once años con los papeles en regla, pero ya veníamos juntándonos anteriormente para ornamentar la Fiesta de la Candelaria. De eso hace veinte años, y después nació la Fiesta de la Flor, para exponerlas y difundir esta actividad a que nos dedicamos".

La fiesta, nos dice, "nació por un productor que se llama Armando Cañizares, quien dio el puntapié inicial del Festival de la Flor, y es algo que hasta el día de hoy estamos sosteniendo. El sábado tenemos música en vivo, más que nada de la zona, ballets que nos acompañan y comidas regionales, todo en torno a la exposición de flores, que es la parte central".

El stati

Cuando le preguntamos por el producto que más los enorgullece, nos habla del stati. "Dura mucho", nos dice.

"Es una flor seca que dura un año, dos años, el tiempo que uno quiera tenerlo, lo tiene, y tiene un costo muy alto de producción. Recorre todo el noroeste argentino, porque se vende a otras provincias, y se da de diciembre a marzo, abril, depende del tiempo. Vamos a tener stati para que puedan ver y comprar en la exposición".

Nos dice que "también tenemos gladiolo, virreina, claveles, todo tipo de flores. La exposición la inauguramos a las 10, y todo el día vamos a estar ahí hasta las 18. Queremos pasarla lindo y compartirlo con quien quiera visitarnos".

Alejandro Ocsa, director de Cultura del municipio, agrega que "ya es un festival conocido, hay mucha gente que viene especialmente para ver la presentación de nuestras flores y, también, para adquirirlas. Este año va a ser en la terminal, y quisimos agregarle el tema de la copla, porque para nosotros la flor es algo que tiene que ver con la mujer, con la Pachamama, y entonces la copla no puede estar ausente. Este año ponemos especial recaudo en el tema de los requisitos exigidos para quienes ofrezcan comida, porque es el marco necesario para los actos que venimos haciendo".