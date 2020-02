Cazzu apoyó a Jimena Barón: "No nos oprimamos entre nosotras, el opresor es el macho”

La cantante jujeña de trap, Cazzu, se presentó ante miles de personas en el Cosquín Rock esta semana y en medio del show aprovechó para solidarizarse con Jimena Barón, quien debió cancelar los recitales que tenía previstos, luego del escándalo que se generó por la promoción de su nueva tema musical, “Puta”.

“Jimena no se siente emocionalmente en condiciones de realizar los shows. Pidió asistencia psicológica y psiquiátrica. Luego de la evaluación profesional le fue contraindicado realizar los próximos espectáculos”, había informado el comunicado que presentó Atelofia Producciones sobre la salud de la actriz.

En medio de la polémica, la Jefa del Trap hizo una reflexión sobre lo que está pasando con la lucha del feminismo y le mandó todo su amor a Barón, con quien mantiene una relación de amistad. El año pasado, la ex de Daniel Osvaldo la convocó para grabar el tema “Quién empezó” y más tarde realizaron un videoclip.

“Quiero hablar con respecto al momento que estamos pasando las mujeres. Tengo ganas de llorar a veces, me pone muy triste. Hace mucho tiempo que hago música, hace diez años que me subo a escenarios, y me ha tocado vivir de todo un poco. Botellas, escupitajos, que la gente me diga que no me vistiera así o que no me llamara de esta forma”, dijo la joven jujeña sobre el escenario.

“Hace tiempo, hemos iniciado una revolución que, con todo el corazón trata de derribar al opresor que nos dice cómo ser, cómo actuar, qué decir y cómo vestir. Con mucho esfuerzo, dolor y con los ojos llenos de lágrimas hemos tratado de deconstruirnos a nosotras mismas, nos dimos cuenta que nosotras estábamos siendo machistas. Hoy le quiero recordar que el opresor es el macho. No podemos ser nosotras nuestras mismas opresoras. No nos podemos dictar ni decir entre nosotras cómo hay que ser”, agregó.

“Hay que abrazarnos, abrazar a las hermanas que tienen ideas diferentes. Si tenemos ideas diferentes y consideramos que es válido que la compañera lo cambie, la invitamos a conversar. Basta de la violencia estúpida de las redes sociales. Basta de tanta liviandad para decir palabras tan horribles. Le mando todo mi amor a mi amiga Jimena Barón. Le mando todo mi amor a la gente que no piensa lo mismo y cree que no estuvo bien. No nos oprimamos, amémonos. El opresor es el macho, contra él, no entre nosotras", finalizó Cazzu.

El escándalo con Barón estalló en las redes sociales cuando la cantante realizó una sorpresiva campaña para promocionar el lanzamiento de un nuevo tema. Fue muy cuestionada por el método que utilizó: empapeló la ciudad con carteles que simulaban aquellos que se suelen utilizar para ofrecer servicios sexuales.

Estos afiches dividieron a las feministas y se generó un debate en los medios con voces a favor y en contra del ejercicio de la prostitución. La cantante salió a defenderse, pero recibió duras críticas, como por ejemplo de Carolina Aguirre, la autora de ATAV, Guapas y Ciega a Citas, entre otras ficciones.

“Qué decepción, Jimena, este feminismo de nena de 16 años. Qué decepción que creas que la esclavitud sexual es un trabajo y que vinimos a este mundo a ser vertederos de semen y de venéreas y víctimas de violencia por unos pesos”, dijo la escritora.

“Ojalá supieras que las putas tienen un promedio de vida de 30 años porque las matan a golpes, les contagian HIV y tienen traumas más serios que un veterano de guerra y que además con esta careta cool solo captan chicas jóvenes vulnerables para sus redes haciéndoles creer una vida fácil y un consentimiento sesgado por el hambre que no existe. Qué pena que no entiendas que el feminismo es para proteger a las más débiles, no a vos que podés elegir. Qué pena que estés haciendo papelones de los que te vas a arrepentir toda la vida. Lo lamento por las chicas que se creerán esta mentira y terminarán violadas en burdeles porque vos les vendiste que es cool y por vos, que no vas a tener posibilidad de reparar este daño tan idiota”, agregó.

Aguirre también fue muy criticada por sus declaraciones en las redes sociales y anunció su “retiro” del feminismo: “Yo no estoy precarizada y tengo el trabajo de mis sueños. Yo gano como un hombre. Yo salgo primera en la lista de columnistas de un diario encima de los tipos. Yo a un tipo que me pega le destruyo la vida, no vivo aterrada. Yo no necesito el feminismo. El feminismo solo me hizo perder paz, dinero, trabajos, clientes, felicidad y armonía”.