Fernández dijo que la situación económica es "caótica"

El presidente Alberto Fernández calificó hoy de "caótica" a la situación económica del país y sostuvo que la Argentina necesita "más plazo" para hacer frente al compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que indicó que no debe ser costumbre "vivir con la deuda" porque es un "gran condicionante".

"Si te endeudás para tener un auto más cómodo, lo entiendo, pero no que te endeudes para pagar deuda", ejemplificó el primer mandatario, que insistió en que es "muy difícil" la realidad por la que transita el país.

De ese modo, consideró: "No debemos acostumbrarnos a vivir con la deuda, es un gran condicionante" y aprovechó para criticar a la gestión de Mauricio Macri.

"La deuda que tomó el Gobierno anterior fue muy alta y a muy corto plazo, ése es el problema", destacó.

"Ya sabemos cómo tenemos que pararnos en la cancha", indicó en declaraciones formuladas al programa "Tarde pero temprano", que conduce Oscar González Oro por Radio Rivadavia.

El jefe de Estado analizó que se debe "sortear la primera etapa del reordenamiento de la deuda porque es un fuerte condicionamiento".

"Quisiera y, creo que lo estamos logrando, tener un diálogo sensato con el Fondo para ver cómo podemos llegar a un acuerdo", apuntó Fernández, quien remarcó que el país no está "mal con el FMI.

"Me gustaría que el FMI se comprometiera con el crecimiento de un país porque puede ayudarnos a salir de la catástrofe alimentaria y de pobreza que tenemos", enfatizó.

Al ser consultado respecto de la posibilidad de caer en cesación de pagos, advirtió que desde la administración de Mauricio Macri el país se encuentra "en default técnico".

Fernández subrayó que no quiere "mentirle a la gente" porque "no depende todo" del Gobierno, mientras reconoció que "la Argentina no está en un buen momento, está en una situación muy difícil, con una situación realmente caótica que han dejado".

Con relación a las acusaciones de la oposición sobre que su administración no tiene un plan económico, argumentó: "Tenemos un plan. Es más, tenemos dos. Por si pasa ´a´, o por si pasa ´b´".

Para el Presidente, los dirigentes que consideran que no hay plan, "chicanean" a su gestión.

Con relación a las jubilaciones, estimó que con la suba de marzo, se "cobrará más de lo que se hubieran cobrado con la fórmula anterior".

También destacó que "hay un mecanismo de crecimiento de consumo", al tiempo que remarcó: "Le estamos llenando la heladera al que no tenía heladera".