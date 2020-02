Gallardo mantiene la duda sobre el equipo titular

El entrenador de River Plate no dispuso ayer ensayos tácticos pero podría regresar Martínez Quarta al once inicial.El "millo" se medirá con Banfield de local, el domingo a las 19.40 por la vigésima fecha del torneo doméstico.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, no realizó ensayos tácticos y se mantiene la duda sobre la formación titular para enfrentar a Banfield, de local, el domingo a las 19.40 por la vigésima fecha de la Superliga.

Martínez Quarta, quien salió de la formación titular en el primer tiempo ante Unión por una cuestión táctica el domingo pasado, regresaría al equipo y el sistema será el de tres de defensores tal como viene jugando en esta temporada.

Así los posibles titulares serían Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; De la Cruz y Fernández; Matías Suárez y Rafaél Borré.

De confirmarse esta alineación volvería al banco el volante colombiano Juan Fernando Quintero quien había ingresado por Martínez Quarta ante Unión cuando Gallardo decidió armar una línea de cuatro defensores para reacomodar las piezas tras estar siendo superado por el equipo santafesino.

En cambio si decide mantener el equipo que finalmente dio vuelta el encuentro el fin de semana deberá resignar algunos de los zagueros centrales y allí la duda es si sale Pinola o Martínez Quarta nuevamente del equipo inicial.

De todos modos, el equipo se conocerá recién horas antes del partido ya que mañana no habrá conferencia de prensa de Gallardo pues debe realizarse algunos estudios médicos tras la operación de cálculos renales de la semana pasada.

River se entrenó ayer por la mañana en el predio de Ezeiza con el regreso de Jorge Carrascal que jugó el preolímpico con la selección colombiana y tras haber vuelto Julián Alvarez, el entrenador vuelve a tener al plantel completo disponible.

En Boca Juniors

Alexis Mac Allister, jugador del Brighton de Inglaterra, puso ayer paños fríos a sus declaraciones en contra de la dirigencia de Boca y del entrenador Miguel Russo, al señalar que su deseo es que "a Boca y su gente les vaya bien", al tiempo que agradeció a Juan Román Riquelme "por cómo se portó conmigo".

El volante ofensivo habló con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de partir hacia Inglaterra, para incorporarse al club dueño de su pase.

"No quiero hablar más del tema, ya dije lo que tenia que decir. Por supuesto que me duele que digan que miento pero ya está. Es momento de cerrar esto. No le hace bien a nadie y no le hace bien a Boca, que es lo más importante. Si sigo, ustedes (por los periodistas) van hablar todo el día de esto", sostuvo.