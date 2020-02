Prost: "Ellos tienen la obligación de ganar"

Gimnasia dejó atrás el traspié ante Deportivo Riestra y sólo piensa en el choque de mañana desde las 17 ante Chacarita por la décima séptima fecha de la Primera Nacional.

Los dirigidos por Marcelo Herrera partirán hoy a la tarde hacia la provincia de Buenos Aires para cumplir con una nueva fecha.

Martín Prost, refuerzo titular del "lobo", dialogó con El Tribuno de Jujuy y dejó en claro que "estamos muy bien, a pesar de que sufrimos la derrota el pasado viernes, hicimos un gran esfuerzo pero nos quedamos sin nada".

El exQuilmes entiende que van a ir a la ciudad de San Martín a "buscar los tres puntos que se perdió de local, lamentablemente cuando sucede eso te pone en aprietos en salir a ganar de visitante", explicó.

"Esta semana se trabajó mucho sobre los errores, el ‘profe‘ nos mostró los movimientos buenos y malos que hicimos en el partido ante Riestra. Obviamente sirve para corregir y llevarla a cabo el sábado", afirmó Prost en consecuencia a los trabajos que realizaron en la semana.

En cuanto a su estreno con la camiseta de Gimnasia, Prost expresó: "Me incomodó el rival, pegaban mucho, me costó encontrar el lugar dentro de la cancha, el delantero tiene que estar constantemente con la pelota, cuando no la agarras empiezas a colocarte en otro puesto y eso te lleva a cometer errores".

Al ser consultado por el rival de turno, el delantero "lobo" afirmó que "Chacarita juega de local y tiene la obligación de salir a ganar", y agregó que "por ser un equipo grande van a buscar siempre ganar en cualquier cancha, tienen una gran hinchada y tendrán la presión".

El punto clave para llevarse los tres puntos del estadio de Chacarita es "aprovechar los momentos, cuando ellos vengan a querer atacar nosotros debemos romper líneas de pase para ponernos de cara al arco rival", dijo el entrevistado.

Con respecto a los dichos sobre el DT Herrera, que Gimnasia jugó un buen partido, el futbolista de 31 años comentó: "Se vieron cosas buenas en este partido, también cometimos errores como no convertir los goles. En líneas generales hicimos un gran partido que para mí merecíamos un triunfo".

Con tonada reflexiva, el delantero nacido en Pigüé, provincia de Buenos Aires apuntó: "Tenemos que lograr que el próximo partido que tengamos tanto de local y visitante jugarle de igual a igual a cada equipo. Hay rivales que juegan bien y otros con el mismo juego de Riestra".

Martín Prost, por último, dijo que los hinchas son "impacientes". El resultado ante Riestra molestó mucho al simpatizante de Gimnasia: "En todas las canchas son así porque quieren que a los 15 minutos ya estés ganando por 3 a 0. El hincha siempre quiere ver a su equipo bien", cerró el deportista. (Emiliano Saavedra)