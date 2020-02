Morales en “Escuelas de Verano” del departamento San Pedro

En el marco del cierre del programa "Escuelas de Verano" que se realizó en la provincia, el gobernador Gerardo Morales visitó localidades de los departamentos Santa Bárbara y San Pedro para saludar a los niños y a quienes tuvieron la responsabilidad de llevar adelante tan importante proyecto. Primero arribó a Santa Clara y fue recibido en la escuela primaria Nº 356 "José Hernández", donde compartió un ameno momento con los chicos. Luego hizo lo propio en Rodeíto en el departamento San Pedro, siendo recibido por el comisionado, los niños y el personal que estuvo afectado. Posteriormente llegó a San Pedro de Jujuy y visitó la Asociación Nano, la que pidió ser incluida en esa propuesta veraniega. Luego de compartir con la comunidad educativa, el gobernador Morales dialogó con los medios de prensa, expresando su beneplácito por el exitoso desarrollo del programa "Escuelas de Verano". Indicó que el proyecto surgió por iniciativa de funcionarios de Desarrollo Humano y fue trabajado con Educación y Cultura y Turismo. "Son 20 mil niños en toda la provincia, 60 localidades, 23 municipios, los que participaron, ha salido todo bien. El hecho de abrir las escuelas fue importante, las directoras y el personal que le dio de comer a los chicos se ha portado muy bien, fortaleciendo la política alimentaria, porque el eje fundamental de la política alimentaria está en las escuelas y estamos alimentando a 150 mil chicos todos los años. Ahora, en las Escuelas de Verano asistimos a 20 mil niños, pero el año que viene vamos a ir por más, porque los chicos además juegan, aprenden y hacen actividad física", dijo Morales.

También resaltó el trabajo que realiza la Asociación Nano con los chicos con capacidades diferentes. "Estoy acompañándolos, renovando el compromiso con ellos y con el intendente. La Asociación Nano pidió incorporarse en la Escuela de Verano y aunque el programa estaba previsto sólo para las escuelas públicas, fue incluida junto con la Asociación Somos de Libertador General San Martín".

Relación con Nación

Al referirse a la relación que hay con el gobierno nacional, Morales apuntó que es buena y que respeta al presidente Alberto Fernández. "Está haciendo un gran esfuerzo para sacar al país de la crisis, estamos acompañando en todo lo que se puede. Quedó pendiente la visita del presidente porque tuvo que viajar a Israel, pero en alguna oportunidad va a visitar todo el país, va a venir acá, está muy interesado por el tema de la fábrica de baterías de litio, la producción de litio. Recién se están designando funcionarios a nivel nacional, hay que esperar un poco para la definición de algunas políticas, espero que le vaya bien por el tema de la refinanciación de la deuda", expresó.

Fuerte reclamo de los vecinos autoconvocados

El fuerte incremento en la factura que la empresa Ejesa tiene la responsabilidad de cobrar al usuario y que engloba los servicios de energía eléctrica, agua potable, pago a la Susepu, pago de alumbrado público, numerosos impuestos y pago del Fopej, para obra pública que realiza el Gobierno de la Provincia, generó el masivo malestar en la comunidad, por lo que desde hace varias semanas vecinos autoconvocados de San Pedro deambulan por distintos organismos en busca de respuestas y una solución a la problemática. En la mañana de ayer, los vecinos llegaron hasta las puertas del Concejo Deliberante y al tomar conocimiento de que el gobernador Gerardo Morales llegaría a la ciudad, se dirigieron hasta la calle Alsina, donde próxima al municipio se encuentra la asociación que visitaría. Por ello, decidieron ir en busca del diálogo con el primer mandatario. Al llegar había un fuerte dispositivo policial, el lugar estaba vallado, por lo que no pudieron acercarse. Tras solicitar la presencia del gobernador y al no ser escuchados, hicieron expreso su reclamo, gritando y cantando “Morales, Morales, el pueblo esté que arde!”. Luego se retiraron del lugar, no sin antes explicar que no es la intención faltar el respeto a la institución, sino que esperaban la consideración del titular del Ejecutivo para que sepa la situación en la que están inmersas las familias por el exorbitante aumento y para que explique el por qué del cobro del Fopej.

“Es un reclamo político”

En cuanto al reclamo de los vecinos autoconvocados, Morales sostuvo que es un tema político, porque la situación ha sido ya resuelta. “Esto ha sido motorizado por dirigentes como Carolina Moisés, Débora Bracamonte, el diputado Torres, que están en una actitud desestabilizadora. Hemos dicho que la tarifa social continúa, tienen que reempadronarse y en cuanto al incremento del 9% de la distribución, tampoco es responsabilidad nuestra, en todo caso del gobierno de Carolina y del peronismo, por un contrato de concesión con Ejesa que lleva más de veinte años. Lo que están haciendo es politizar, le gusta la violencia, nosotros no vamos a responder a la violencia, hay un móvil político en esto que tiene nombre y apellido, que tiene que ver con los que están incentivando”, indicó Morales.

Acotó que a nivel nacional se congeló la tarifa residencial, pero no así para los supermercados, los mercaditos y para otras actividades. Aclaró que el Gobierno provincial congeló por 180 días el tercio que impacta en la tarifa por la distribución y que además de la tarifa social está abierto el tema de los subsidios para los usuarios que no entran en la misma por las condiciones, pero que lo necesitan. El municipio tiene nueve bocas para inscribir, hay muchos inscriptos que van a tener la tarifa social y subsidios, en los casos de situaciones de familias que le hubiera venido un incremento, donde también se suma un mayor consumo. Allí va a haber un esquema de subsidio todo afrontado por el Gobierno provincial. La energía en Jujuy es de una empresa privada, que tampoco es de nuestro gobierno, lleva más de veinte años y es el contrato de concesión”, finalizó.