Cancelado el Mobile World Congress 2020

Barcelona se queda sin Mobile World Congress. La GSMA, que es la asociación de operadores de telefonía que organiza la feria acaba de confirmar la cancelación de su edición 2020 debido a la alarma sanitaria mundial suscitada por el virus Covid-19, más conocido como Neumonía de Wuhan o Coronavirus de Wuhan.

A día de hoy no existen casos suficientes de esta enfermedad fuera de China como para activar el botón de pánico, pero una feria internacional del tamaño del MWC, que contó con más de 109.000 asistentes en 2019 es un riesgo sanitario a tener en cuenta y que la GSMA no quiere correr.

La alarma suscitada por el coronavirus provocó un continuo goteo de bajas entre las compañías que normalmente acuden a la feria. La primera de importancia en anunciar su no asistencia fue LG. Desde entonces la lista no ha parado de crecer: Sony, Amazon, Intel, Nokia, Alcatel, Nvidia, Mediatek, Vodafone, Orange, Facebook... Apenas a dos semanas de iniciarse el evento ya había 24 bajas y la GSMA ha adelantado una reunión extraordinaria para abordar el tema y tomar una decisión dolorosa y complicada: cancelar completamente la feria o no.

inalmente, los 26 representantes de empresas convocados por la GSMA han optado por la prudencia (esté fundada o no) y han cancelado la celebración del Mobile World Congress de 2020. La decisión no está exenta de polémica y abre la puerta a un sinfín de problemas. El gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona han presionado hasta el final para mantener un evento que especialmente importante para Barcelona porque deja alrededor de 500 millones de euros cada año y genera no pocos empleos. Por otra parte, la OMS no ha declarado aún una alerta sanitaria que justifique la cancelación de cara a las compañías de seguros. Eso significa que tendrá que ser la propia GSMA la que indemnice a las compañías que sí iban a asistir a la feria después de todo.

Otro evento importante como el Gran Premio de F1 de China también fue suspendido, estaba previsto inicialmente para el próximo 19 de abril pero la FIA anunció que será aplazado

“La salud y la seguridad de los equipos, de los participantes en el campeonato del mundo y de los aficionados siguen siendo la principal preocupación”, comunicaron desde la F1.

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak



F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event



We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV