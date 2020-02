Argentinos residentes en China piden ser repatriados debido al coronavirus

“Los elementos básicos (para vivir) los tenemos, el tema es todo lo que viene detrás, la situación emocional, porque uno pasa por altibajos terribles... Yo estoy sola, no me quiero imaginar la gente que está con chicos, el pensar que si te pasa algo no tenés forma de ir a un hospital”, describió Karen Gómez.

Desde hace tres días todos los edificios y comunidades en Hebei están cerrados. Los residentes apenas reciben autorizaciones para realizar salidas breves a los supermercados y comprar provisiones que les permitan sobrevivir en reclusión. Tienen que pasar una prueba más antes de poder concretar la compra: en la entrada de los comercios se les realiza un control de la temperatura corporal; por supuesto, el que tiene fiebre no puede ingresar.

Los residentes de esta ciudad reciben diariamente notificaciones con nuevas restricciones. Esto profundiza la intranquilidad y el agobio, sobre todo, de quienes se sienten acorralados y están a casi 20 mil kilómetros de distancia de su país de origen. Por eso, el grupo de argentinos grabará un video para reforzar su pedido de repatriación al gobierno argentino: “Esperamos que el tema se destrabe y nos evacúen”, desean.

Fuente: Infobae