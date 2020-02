Tras la polémica por el afiche, Jimena Barón reapareció y pidió "perdón"

La cantante y actriz Jimena Barón salió a pedir disculpas a través de su cuenta de Instagram, luego de la polémica y la discusión que se generó en torno al afiche que promocionaba su nueva canción titulada "Puta".

La promoción de su nueva realización generó revuelo mediático y tocó fibras sensibles en diversos sectores feministas, lo cual obligó a dar marcha atrás con el lanzamiento.

Ahora reapareció a través de su cuenta oficial de Instagram y realizó un descargo. “Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido y herido, si herimos susceptibilidades. No fue la intención en absoluto y jamás lo sería”, explicó.

Con la voz visiblemente quebrada, prosiguió: “Intento poner mi lugar de privilegiada para poner el cuerpo por otras, y creo que el feminismo debería tratarse de eso, no de lo que necesito yo. Es un camino y aprendizaje, quizás ustedes del otro lado lo hacen en sus casas, y también se deben equivocar. Ustedes ese recorrido lo hacen en sus casas, yo lo hago enfrente del público. Me puedo equivocar como cualquier persona, todo tiene una magnitud distinta y de exposición, pero elijo este aprendizaje. Y me puedo volver a equivocar también”.

“Lo más triste es la guerra entre nosotras. Estuve como el orto estos días y aislada por un tema de salud. Sé que mucha gente salió a decir de todo, ¿pero la violencia entre nosotras? No. No nos puteemos entre nosotras, la guerra no es entre nosotras, la lucha es con el machismo y el patriarcado, incluso cuando no estemos de acuerdo”, reflexionó.

Entonces, aclaró: “Mi canción, que en realidad es una canción para la mujer a la que quieren hacer sentir mal por cómo es y cómo decide ser, por sus decisiones, es una canción más, no es muy distinta de Gato, e intenta hacer sentir bien a la mina que le dicen cosas chotas como a mí, que me dicen puta, groncha y que me visto como el culo”.