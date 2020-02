Gimnasia, desde las 17, visita a Chacarita Juniors

Gimnasia y Esgrima quiere sonreír hoy ante Chacarita.

El "lobo" visita al "funebrero" desde las 17 con la misión de ganar si no quiere empezar a hundirse en la tabla de posiciones del certamen de la Primera Nacional.

Después de lo que fue la derrota de la semana pasada frente a Deportivo Riestra por 1 a 0 como local, el "lobo" busca volver al triunfo y con eso agarrar confianza para todo lo que resta por jugar. Dirigirá Paletta.

En el once titular que mañana presentará Herrera, que no confirmó el equipo, lo que si se puede asegurar es que no estarán De Giorgi en el arco ni Virreyra en la delantera.

El arquero cordobés ni siquiera viajó a Capital Federal y su lugar en la valla será ocupado por Gonzalo Gómez quien llegó a Gimnasia a principio de temporada procedente de Huracán las Heras de Mendoza.

Virreyra, por su parte, sufrió una molestia durante una práctica en la semana y tampoco figura en la nómina de concentrados que entregó Marcelo Herrera antes de viajar a Buenos Aires. Por eso todo indica que el delantero Gonzalo Castillejos estará desde el inicio hoy en la localidad bonaerense de San Martín.

Chacarita Juniors por su parte repetirá el mismo equipo que viene de empatar frente a All Boys la fecha pasada.

Lo concreto es que el "lobo" buscará los tres puntos ante el "funebrero" para borrar al menos por una semana las críticas que tuvo el plantel desde los hinchas y también desde la prensa.