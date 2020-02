Nuevo tema y videoclip para este Carnaval 2020

Anoche, La Cantada estrenó nuevo tema y videoclip en su canal de YouTube. Es que, en las puertas del carnaval, la dupla sampedreña que le pone ritmo a la provincia, no podía estar ausente presentando lo que seguramente será un nuevo hit, "Carnaval jujeño".

El Tribuno de Jujuy conversó con Néstor González, uno de los integrantes de La Cantada, para conocer detalles de esta creación.

"Es un homenaje a todos los grupos y artistas solistas que ponen la música en el carnaval, ya sea Norma de América, Chijra, César y su grupo Felicidad, Ternura, Los Tekis, Tomás Lipán, Coroico, etc. Por supuesto que hay muchos y no se pueden meter todos en la canción, pero los más fuertes, lo referentes del carnaval jujeño, están", comentó.

"Otra cosa interesante de esta canción es que teniendo en cuenta que el reguetón es tan fuerte en todo el mundo, y en Jujuy. Y como seguramente en este carnaval también se va a bailar reguetón, yo hago, sin menospreciar a ese estilo, una mención reconociendo a sus artistas como Nicky Jam y Daddy Yankee, pero decimos que para el carnaval nosotros bailamos con Tomás Lipán y César", explicó el compositor.

Sobre lo que inspira este tema comentó que "la idea es mencionar que Jujuy no es ajeno a la invasión del reguetón en el mundo, es una música universal, no podemos quedarnos afuera porque llegó a países como Rusia, Japón, Corea, donde no se habla español. Reconocemos el "boom" del reguetón, pero valorando a nuestros artistas".

Sobre todos los artistas jujeños que nombra la canción, y que fueron los sonidos históricos del carnaval de la provincia, Néstor expresó: "Sentimos admiración por todos ellos, y defendemos la misma bandera de la música de Jujuy. Hablamos del carnaval, que es la expresión más fuerte que tiene el jujeño. Y destacamos el carnaval de todas las regiones, de la Puna, de los Valles, de las Yungas, y de la Quebrada. De eso habla la canción, "Carnaval jujeño".

El video se filmó en un conocido boliche de barrio Huaico de nuestra capital, "porque la canción tiene que ver con esta fusión de reguetón, diablos, boliche y parejas bailando el carnavalito, y toda esa movida", adelantó. Participaron también bailarinas de la comparsa La Perla del Ramal, de San Pedro, para ilustrar el carnaval de las Yungas.

"Nosotros salimos cantando y con la cara pintada, porque el carnaval de nuestra región se juega con pintura", continuó.

"Esperamos que este tema siga sumando a nuestra carrera, la verdad es que a mí me salió la canción hace una semana, rapidísimo, y dijimos "hay que largarla ya", así que fue todo muy ágil", confesó.

De alguna forma se proponen revalorizar a nuestros artistas, que son y fueron alma de una de las festividades más importantes de la cultura ancestral de nuestra provincia, teniendo en cuenta que, según analiza el cantautor, "en los boliches, en los casamientos, en fiestas privadas, se escucha el reguetón toda la noche, pero sigue habiendo un espacio que es de Jujuy, que dura como una hora, y lo largan al último, y esto es así siempre, no sólo durante el carnaval. Te ponen Coroico, Los Tekis, La Cantada, y es donde más explota el baile".

En el carnaval esto se intensifica, y así lo entendieron los integrantes de La Cantada, que está acostumbrada a plantar hits, como ya fueron "La llama que baila" (del que salió un personaje muy popular que también es parte de este video), y "El Chulo", por mencionar sólo algunos, y cada uno con su coreografía para que el público la replique en cada fiesta.

Asimismo, Néstor anunció que el Jueves de Comadres (este jueves) estarán celebrando en Palpalá, donde fueron nombrados padrinos del corso. Será de 14 a 22, en el Complejo "Akerman Millares" junto a Norma de América, Coroico, Ternura y Tupac 7.