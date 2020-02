Brad Pitt anunció que se aleja de la actuación

El pasado 9 de febrero durante la noche de los Premios Oscars, Brad Pitt logró el mayor reconocimiento en su carrera y fue consagrado con el Oscar a mejor actor de reparto por su papel en la película “Había Una Vez… en Hollywood”.

Parece que este excelente momento de su carrera no es suficiente para el actor que desea realizar otras actividades y dar un paso al costado de la actuación.

Al ser consultado por la prensa durante la entrega de los prestigiosos premios respecto a si el presente es el mejor momento en su vida, Pitt respondió: “Espero que no. Espero que me pasen otras cosas, ha sido realmente especial. Es una industria que amo y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí”.

“Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa. Ahora mismo creo que es hora de desaparecer por un tiempo y volver a hacer otras cosas”, agregó Pitt.

Si bien no adelantó cual será su nuevo rumbo profesional, sin dudas el 2019 fue un año bisagra en la carrera de Brad Pitt.

Fuente: cinefilosoficial.com