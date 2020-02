“Vine a España a buscar un proyecto personal”

Impulsada por concretar su proyecto personal la joven jujeña Julieta Noceti se aventuró a buscar un objetivo en Barcelona hace un año y medio. Desde entonces trabaja en una empresa editorial que le permitió desenvolverse en algo en lo que ya venía trabajando.

“Me vine en octubre de 2018 para hacer un máster en edición editorial. Trabajaba en el mundo de la edición desde antes, y me vine a buscar un proyecto personal de crecimiento en el área. Hice el máster y ahora trabajo en una editorial de libros ilustrados”, explicó Noceti. Tiene 26 años y buscaba especializarse en edición editorial. Eso la movilizó para viajar junto a una pareja amiga que la acompañó hasta la afamada ciudad española donde la vinculó con gente de la ciudad. Aunque la pareja se volvió, Noceti conoció gente con la que terminó viviendo y luego con otro desconocido, que es parte de una tendencia de compartir departamento.

Si bien consideró que llegar a Barcelona es más amigable que a cualquier otro país por la coincidencia en el idioma, admitió que la adaptación tuvo sus dificultades. Sintió el peso de vivir lejos y la diferencia horaria, pero le satisfizo la serie de ventajas que tiene vivir en una ciudad tan cosmopolita como esa. Es que la ciudad de Barcelona tiene playa, vive gente joven y hay mucho movimiento cultural y empuje de la producción artística, que la hacen atractiva para vivir. Trabaja en edición editorial en una empresa española que es llevada adelante por argentinos, lo que le imprime una familiaridad con la forma de trabajar que le vino muy bien. También trabaja con españoles, y pese a diferencias al tratarse de una empresa pequeña todo marcha bien. Establecerse en esa ciudad también le permitió conocer otros sitios de España y países cercanos. Recorrió Grecia, Alemania, Praga (República Checa) y Budapest (Hungría). Los viajes ya eran una constante en su vida.

Desde que egresó del Colegio Secundario “Los Lapachos”, donde estudió desde la primaria. Cuando terminó fue a vivir a Tucumán donde se graduó en Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Luego se fue a vivir a Buenos Aires y posteriormente volvió a Jujuy por tres años pero después decidió emprender vuelo hacia Europa donde vive actualmente. De España le gustó “la facilidad que tienen de abrazar a la gente que llega. La verdad es que son súper agradables, te hacen sentir en casa muy rápidamente”, explicó. La comida para Noceti es maravillosa, de hecho comentó que culturalmente es diferente el consumo y tiene una tónica muy divertida ya que no comen un solo plato sino que piden varios y pican. Aunque le es difícil encontrar algo negativo de Barcelona, aseguró que al tratarse de una ciudad muy turística la cantidad de gente que circula en algunas zonas hizo que dejara de frecuentar ciertos puntos para evitar sentirse agobiada. “No tengo planes de volver a la Argentina y establecerme, no me lo planteo, en este momento estoy muy bien aquí”, explicó. Reiteró que la intención es volver a Jujuy pero de vacaciones para visitar familia y amigos por el momento.

De hacerlo, llegaría a su barrio, Ciudad de Nieva, donde vivió desde niña y que añora visitar ya que tiene a su familia, a la que aún no tuvo oportunidad de visitar. Es que de Jujuy, además de la familia y amigos extraña el Norte, y la sensación de “sentirse en casa”.