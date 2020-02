Apuñalaron a un remisero después de robarle

Un violento hecho de inseguridad se registró en la noche del pasado sábado cuando tres individuos abordaron un taxi en la zona de la Vieja Terminal.

Aproximadamente a las 21 contrataron desde la parada ubicada sobre calle Dorrego un viaje hasta San Pedrito, el cual se desarrolló tranquilamente hasta que en un momento dado y en inmediaciones de un descampado por la zona de San Francisco de Álava, donde un cuarto individuo se presentó.

De acuerdo a la denuncia radicada en la Seccional 32º, jurisdicción donde tiene su vivienda la víctima, a partir de la aparición del último de los malvivientes la situación se habría tornado muy violenta, pese a que en ningún momento el trabajador del volante opuso resistencia.

En un primer momento trascendió que se llevaron junto al dinero, una billetera conteniendo documentación personal, un celular y la ticketera.

Sobre los hechos

Los delincuentes comenzaron a agredir en un primer momento verbalmente al hombre de 62 años, que descendió del rodado, pero fue allí que comenzaron a golpearlo.

No conformes con tener las pertenencias de la víctima y cuando ya lo habían golpeado en diferentes partes del cuerpo, uno de ellos extrajo de entre sus ropas un cuchillo de cocina de no más de 20 centímetros de hoja y le produjo una profunda herida a la altura del cuello, que milagrosamente no le afectó órganos vitales.

Los malvivientes le ordenaron arrojarse al piso, aprovechando la oportunidad para darse a la fuga.

Con la fuerza que le quedaba se dirigió a su domicilio y con el auxilio de familiares a la Seccional 32º donde radicó la denuncia y de allí al hospital "Pablo Soria" donde quedó internado.

Reclamo del gremio

Bernabé Yurquina, secretario adjunto del Sindicato de Taxi Jujuy, indicó a El Tribuno de Jujuy que la policía sólo realiza control de alcoholemia para recaudar, sin importarle la vida de los choferes de taxis e incluso de los pasajeros.

Afirmó que los asaltos se repiten a diario y que no se realizan denuncias por el solo hecho de que no existe "justicia" en una ciudad donde la policía mira para otro lado.