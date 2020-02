Habrá 10 combates hoy en Palpalá

Hoy desde las 16 en avenida Hipólito Yrigoyen 365 del barrio Carolina de la ciudad siderúrgica se desarrollará el 1º Encuentro Boxístico Promocional organizado por Maidana Boxing Club donde se podrán apreciar 10 combates con 3 exhibiciones infantiles.

Es importante recordar que los aficionados que deseen participar de la tarde boxística deberán pagar un Bono Contribución de $100 que es para la compra de elementos para los chicos del gimnasio a cargo de Nicolás Maidana.

A continuación se repasará el programa de combates: La 1º pelea será una exhibición infantil entre Gonzalo Ruiz (Maidana Boxing Club) vs Alejandro Arias (Maidana Boxing Club); luego en 60 kg. Yamil Romay (Maidana Boxing Club) vs Santiago Aquino (25 de Mayo); en 60 kg Santiago Condorí; (Bomba Box) vs Benjamín Villar (25 de Mayo); en 63 kg. Ezequiel Ortiz (San Pedro) vs Lautaro Salazar (Team Segovia); en 63 kg. Marcos Carabajal (Cuyaya) vs Leonardo Rendón (Team Segovia); en otra exhibición infantil de la técnica manopleo estará a cargo de Mateo "La Máquina" Maidana de 8 años; en 55 kg. Benjamín Aguilera (Maidana Boxing Club) Iván Romero (Bomba Box); luego en la otra exhibición infantil tendrá como protagonistas a Gonzalo Ruiz (Maidana Boxing Club) vs Fabricio Fernández (Team Mendoza); el combate de semifondo en 76 kg. tendrá a Agustín Alvarado (Maidana Boxing Club) vs Santiago Ramos (Team Segovia) y en la pelea de fondo estarán Gonzalo "Dragón" Mendoza (Segovia Team) vs Benjamín "Bombardero" Melendez (Cuyaya) en 67 kg.

El instructor Nicolás Maidana resaltó que "es el 1º Encuentro Boxístico Promocional con exhibiciones infantiles que son nuestro futuro. Esto surgió para que los chicos sumen experiencia para que lleguen maduros a una velada oficial".