Tom y Jerry cumplen 80 años: la historia del dibujito más famoso del mundo

Tom y Jerry nació hace 80 años. Se convirtió en el dibujo animado más famosos del mundo. Cuenta la historia de un gato que está cansado de un ratón muy travieso que vive en su casa. En todos los capítulos el gato trata de atrapar al ratón pero nunca termina bien.

La historia del nacimiento de Tom y Jerry

El departamento de animación del estudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) había luchado por emular a otros estudios que habían creado personajes como Mickey Mouse.

Bill Hanna y Joe Barbera, los animadores de MGM, habían comenzado a idear varios conceptos. Les encantaba la idea de un gato y un ratón pero era una idea que ya se había hecho muchas veces.

Puss gets the Boot (“El gato se gana el zapatazo”) fue el nombre del primer cortometraje animado que lanzaron en 1940. Enseguida se convirtió en un gran éxito, incluso ganaron un Oscar. Pero a pesar de su trabajo los animadores no recibieron el crédito. El cambio se dio cuando llegó una carta de una figura muy influyente en Texas, Estados Unidos, en donde preguntaba cuándo iban a lanzar otra historia. En ese momento Jasper y Jinx se convirtieron entonces en Tom y Jerry.

Durante las dos décadas siguientes Hanna y Barbera supervisaron todos los cortos (más de 100) que salieron a la luz. Pero producirlos era extremadamente caro por lo que era imposible hacer muchos capítulos.

La Guerra Fría

Cuando uno de los productores se retiró, Hanna y Barbera se hicieron cargo (a mediados de la década de 1950) del departamento de dibujos animados de MGM. Años después cerraron el departamento y crearon su propia compañía de producción.

Luego de algún tiempo MGM decidió revivir a Tom y Jerry sin sus creadores originales. En 1961 contrataron un estudio en Praga (capital de la entonces Checoslovaquia) para ahorrar costos. Pero tuvieron muchos problemas y sabían que iban a recibir críticas de los fanáticos.

Luego la tarea recayó en Chuck Jones, conocido por su trabajo en Looney Tunes en Warner Brothers. El aspecto de Tom cambió bastante. Con los años pasaron varios productores y creativos que fueron modificando la historia de Tom y Jerry.

Hanna y Barbera

Cuando se independizaron de MGM empezaron a probar suerte en la televisión. El oso Yogi, Los picapiedras, Don Gato y su pandilla y Scooby Doo son algunas de sus creaciones. Pero en 1970 el dúo regreso a Tom y Jerry.

Pero el programa fue tildado de “demasiado violento” y nunca estuvo a la altura de los cortos originales. Además, a igual que otros dibujos de la época, recibió críticas por representaciones racistas.

Un dibujo animado con mucha popularidad

A pesar de sus escenas violentas o de su humor negro Tom y Jerry sigue siendo uno de los dibujitos más famosos del mundo. A 80 años de su creación el gato y el ratón aparecieron en todos lados. Desde la televisión, hasta ropa, juegos para celulares e incluso una película musical.

Bill Hanna murió en 2001. Además Joe Barbera falleció en 2006. Un año antes de su muerte Barbera apareció en los créditos por última vez. Esa ocasión también fue el primero sin su colega.

Warner Brothers es quien posee los derechos de “Tom y Jerry”. Hace poco se supo que lanzarán una película antes de Navidad. Actores como Chloë Grace Moretz y Ken Jeong firmaron un contrato.

FUENTE: BBC