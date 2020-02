"Se extraña a Córdoba"

Marcelo Herrera, entrenador de Gimnasia, aseguró que el trámite del empate ante Chacarita fue el que esperaban: "Fue un partido feo, donde no hubo grandes situaciones para convertir, lógico por el calor y por las necesidades de los dos equipos. Hubo un desgaste físico que nosotros sentimos por los inconvenientes que tuvimos para llegar a Buenos Aires".

"Popeye" resaltó que el aspecto donde más debe mejorar el equipo es en ofensiva, ya que anotó sólo dos goles en los últimos 6 partidos. "Siempre esperamos hacer un poco más en ataque. Tuvimos conexiones buenas pero venimos careciendo en la definición y vamos a seguir trabajando para concretar. Con Brown de Adrogué vamos a ver quién llega mejor para salir a atacar y a buscar el partido", resaltó.

En estos dos encuentros disputados este año Herrera modificó esquemas e intérpretes , cuestión que explicó a la salida del vestuario del estadio "funebrero": "Los cambios que venimos haciendo en el equipo son cuestiones tácticas por cosas que yo veo que un jugador puede dar más que otro. Lo pusimos a Gómez porque le teníamos confianza e intentamos que se sienta respaldado. Estoy muy feliz y es lo que más destaco del partido, el rendimiento de él, porque es un chico que viene trabajando bien hace mucho tiempo y estaba esperando esta oportunidad. En la pretemporada ya veníamos pensando en darle la chance que finalmente se dio hoy (por el sábado) y respondió como todos esperábamos".

En el empate sin goles frente a los dirigidos por Bianco, el campeón del mundo con Vélez observó aristas positivas y negativas: "Me gustó que el equipo no perdió el orden y que hizo lo que habíamos planificado. No me gustó que somos tibios en tres cuartos de cancha. Lógicamente se extraña a jugadores como Córdoba, porque venía desequilibrando partido tras partido pero tenemos confianza en jugadores de características similares como Juárez, Buono y Prost. No tuvimos la profundidad del otro día ante Riestra. Para ganar tenemos que afinar ese aspecto".

Sumando 3 partidos sin victorias, en Gimnasia empieza a preocupar el descenso. "Con los de abajo de la tabla estamos con la misma distancia que arrancamos este año pero lamentablemente se nos están escapando los de arriba. Ojalá podamos tener una racha de victorias que nos acerquen a los de arriba y nos alejen de los de abajo. No nos preocupa el descenso pero le prestamos atención", aclaró Herrera.