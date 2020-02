UTA pide mayores controles de Cnrt en Jujuy

A raíz de los últimos siniestros viales que involucraron a colectivos de gran tamaño y que se produjeron en lo que va del año a nivel nacional, el gremio que nuclea a los choferes del transporte de pasajeros, UTA, pidió que se realicen más controles por parte de los organismos pertinentes hacia las empresas de colectivos y así prevenir más tragedias.

No solamente solicitó que se haga revisión de las condiciones del personal que está detrás del volante y que tenga los descansos pertinentes antes de manejar, sino también el mantenimiento que las prestadoras deben realizar a las unidades. Desde el gremio indicaron que ya detectaron algunos casos en la provincia, pero esperan que sean las autoridades de los organismos de control los que fiscalicen a las empresas.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt) es la entidad que debe controlar el estado de las unidades. Si bien, lo primero que observan en los ómnibus interjurisdiccionales es el tacógrafo, instrumento que mide y registra la velocidad en los colectivos, también se fija que la señal de "exceso de velocidad" funcione con normalidad.

El secretario general de UTA Jujuy, Sergio Lobo, en diálogo con este matutino, indicó que "tenemos la problemática de que las empresas exigen mucho a los choferes. En temporada, prácticamente no tienen los descansos necesarios para hacer los recorridos. Es un tema pendiente que se tiene a nivel nacional y a nivel provincial", dijo.

"Tenemos varias empresas, no sólo las de larga distancia, sino las provinciales, que están sobrecargando mucho al personal. Nosotros, a ese efecto, ya hablamos con el nuevo ministro de Trabajo donde vamos a solicitar las correspondientes inspecciones, cosa que antes no nos daban, para poder resguardar las vidas de los trabajadores y de los usuarios también", añadió Lobo.

Por cuanto a la Cnrt, dijo que "debería funcionar de una mejor manera, son los responsables de que no hayan los controles necesarios para que los choferes no sean sobrecargados en sus funciones", resaltó.

Otras de las situaciones que también es preocupación por parte del gremio que nuclea a los choferes, es la calidad de las unidades que se encuentran en circulación hasta la fecha.

Cabe mencionar que el Ministerio de Transporte de la Nación es la que habilita a los colectivos de larga distancia a circular por las rutas. En tanto que la Dirección de Transporte habilita a los colectivos de la provincia a transitar por las rutas jujeñas.

"Por la situación y la crisis económica que hubo durante el último año, hay muchas empresas que no renovaron y no están haciendo los servicios de mantenimiento necesarios a las unidades para que estas puedan circular de una manera eficiente. Con respecto a eso, hicimos las denuncias correspondientes de que las unidades, no sólo de intermedias sino también urbanas inclusive, no están recibiendo el mantenimiento necesario para dar seguridad a los choferes como a los pasajeros", manifestó Sergio Lobo por las unidades en circulación.

Viajaron hasta Jujuy en pésimas condiciones

Una pareja que viajaba hacia San Salvador de Jujuy en micro de larga distancia denunció que tuvieron que padecer malas condiciones que presentaba la unidad. Ambas personas estaban ubicadas en las últimas butacas de la unidad doble piso, donde se encuentra el aire acondicionado y dijeron que cayó gran cantidad de agua sobre sus asientos. Según dieron a conocer, el micro salió con su capacidad completa. Al no haber otros asientos disponibles, el acompañante de la denunciante no pudo cambiarse de lugar y tuvo que viajar sentado en el piso en gran parte del trayecto del viaje que tenía como origen Capital Federal hasta la capital jujeña.

El hecho ocurrió hace dos semanas. Ambas personas se encontraban sentadas en los últimos asientos. El micro era perteneciente a una empresa muy reconocida del país, cuyo servicio que presenta es cama en el piso inferior y semicama arriba, y al llegar a la provincia la pareja no tuvo respuestas. María Laura Fava, damnificada, expresó que “mi compañero tuvo que ir sentado en el piso por más de 20 horas. Si así están las condiciones para el pasajero, después lamentamos accidentes”, sostuvo.

Reclamos vía web

Desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte indicaron que los reclamos de los usuarios que tengan ante las empresas de colectivos, se pueden realizar vía web. La página de internet por la cual se pueden hacer las denuncias es www.control.cnrt.com.ar y en la misma se indica los pasos que deben seguir ante los reclamos. En tanto que las empresas también tienen en sus sitios web para la realización de denuncias ante los reclamos. Se necesita el número de pasaje para su ejecución.