Danna Paola estrena su nuevo álbum "Sie7e +"

Este 2020 la cantante, actriz, y actual juez del talent show La Academia viene imparable, en esta ocasión lo demuestra cosechando los éxitos que la han acompañado los últimos meses consolidados en “Sie7e +”.

El lanzamiento es una colección de las canciones incluidas en su último EP acompañado de sus recientes éxitos y un tema inédito. Este nuevo material es una versión extendida que refuerza el reconocimiento de la cantante a través de éxitos como: “Mala Fama Remix”, “Oye Pablo”, “Polo a Tierra” y más.

Después de romper su propio récord con “Mala Fama” y “Oye Pablo”, Danna Paola presenta su nueva canción “Sodio”, la cual seguirá forjando la carrera y éxito musical a través de sus vivencias convertidas en canciones.

Acerca de Danna Paola

Nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, y a sus tan solo 24 años se ha posicionado como una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos.

En la música, Danna Paola lanzó su primer álbum debut Mi globo azul, a los seis años y a partir de ahí no se ha detenido cosechando éxitos. Su carrera en la actuación comenzó como protagonista en las telenovelas Amy La Niña de la Mochila Azul y Atrévete a Soñar, que la consolidaron como un referente en el público juvenil. Su versatilidad la hizo participar en doblajes de cintas de nivel mundial como Toy Story, Rapunzel y Home y en cine nacional mexicano con los filmes Arráncame la Vida y Los Más Sencillo es Complicarlo Todo. En el teatro Danna Paola estuvo en el escenario con obras como Anita la Huerfanita, Wicked y Hoy No Me Puedo Levantar.

Danna fue calificada por broadway como un “orgullo latino” por su increíble rango y capacidad vocal que ha sorprendido al público en Estados Unidos y Latinoamérica.

Con más de 20 años de carrera, es reconocida internacionalmente por su participación en Élite la reciente serie de Netflix la cual debutó como la #1 y se transmite en 190 países y que hasta el momento se ha convertido en una de las más vistas de la historia de la plataforma. Uno de sus grandes sencillos, “Final Feliz” es el tema principal de la serie y el cual se ubicó en los principales charts de las plataformas de streaming y video.