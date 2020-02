Tras afirmar que "Jujuy es Bolivia", Vernaci es repudiada en las redes

Luego de referirse a Jujuy como parte de Bolivia, la locutora Elizabeth Vernaci, se convirtió en tendencia en la red social Twitter. Es que miles de usuarios repudiaron sus dichos a través de la red social del pajarito.

La conductora había afirmado que "Jujuy es Bolivia", al igual que, al referirse a los jujeños "pensé que se daban cuenta que no eran argentinos".

Sus dichos provocaron malestar en muchos jujeños al igual que en cientos de personas que visitaron nuestra provincia, y que no dudaron en repudiar a la conductora.

Vergonzosas declaraciones de Vernaci sobre la provincia de Jujuy, no sólo por el hecho de decir que forma parte de Bolivia y por lo tanto no considerar argentinos a los jujeños, sino también por la manera despectiva de referirse a la provincia y a sus habitantes.

#Vernacipedídisculpas Vernaci dice "qué hacés 9 días en Jujuy" Hice varios viajes a Jujuy y estoy planeando un próximo, te aseguro que hay tanto para hacer y conocer que no te aburrís nunca. Para mí, es la provincia más bella, y recorrí bastante la Argentina, que es toda linda!

Banco que Vernaci haga chistes sobre lo que quiera, me haga gracia o no. Basta de grupos de ofendidos!

-Viste que estúpida la Negra Vernaci?

+Si! Oíste lo que dijo de Jujuy?

-No, que dijo?



Estudien! No sean como Vernaci. Los libros no muerden.