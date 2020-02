Gerardo Morales publicó una carta abierta a la periodista Vernaci

Luego de las polémicas por los dichos de la periodista Elizabeth "la negra " Vernaci en donde dijó que "Jujuy es Bolivia", el mandatario jujeño Gerardo Morales publicó una carta abierta en sus redes sociales dirigido a la periodista y a su equipo de radio.

"Señora Vernaci repudio enfáticamente su falta de respeto y la forma en que descalifica al Pueblo Jujeño y la Provincia de Jujuy negando su pertenencia a la República Argentina y por ende al pueblo Argentino" empieza expresando Morales.

Luego continuó mencionando "Jujuy y en particular su Capital, San Salvador de Jujuy, fue invadida 11 veces por el Ejército realista que arrasaba con todo: familias completas, personas, civiles, ganado, alimento etc. Tal vez pueda Ud. informarme, porque no lo sé, cuánto perdieron sus antepasados porteños en la gesta".

Entre las palabras del gobernador de la provincia jujeña destaca más de una vez la importancia que tuvo la ciudad y sus habitantes en gran parte de la historia Argentina declarando, "tuvimos tres Éxodos en los que nuestro Pueblo tuvo que entregarlo todo para dejar tierra arrasada al invasor. Particularmente, por si no lo sabe, fue el Éxodo Jujeño del 23 de Agosto de 1812 el que permitió al Gral. Manuel Belgrano los triunfos en la Batalla de Tucumán y luego en la de Salta. Por esa razón el propio Manuel Belgrano el 25 de Mayo de 1813 legó la Bandera Nacional de la Libertad Civil al Pueblo Jujeño en reconocimiento por el esfuerzo y su lucha. El original de la misma se encuentra en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno".

Por último, el gobernador Gerardo Morales cerró publicando "no quiero entrar en comparaciones, tenemos un gran país del que estoy orgulloso, y estoy seguro que Ud. lo está de su tierra. Creo que solo le falta un poco de humildad y conocimiento.Le exijo que se disculpe con el Pueblo Jujeño y con la Provincia de Jujuy".