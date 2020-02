"Hay que federalizar la oferta académica en profundidad"

El secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Jaime Perczyk, presente en el inicio de la Licenciatura en Ciencia Política en Palpalá, señaló que "haberse implementado esta carrera era muy necesario, porque la salida a toda problemática que vivimos es a través de la política".

"La política tiene dos campos: uno, la acción política, lo que hacen los militantes y dirigentes, y el otro que estudia la ciencia de la política, que retroalimenta a la actividad política. Me parece central discutir y estudiar esto, y que todos los jóvenes puedan debatir esto, sobre concepciones del Estado, de los partidos, de la democracia. Eso hace al interés público en general, me parece algo extraordinario".

Más adelante el funcionario nacional comentó que "la Argentina es el octavo país en superficie en el mundo. Por eso se busca un modelo como el que encaró la Universidad Nacional de Jujuy de federalizar en profundidad la oferta académica, porque eso genera desarrollo local en términos de producción de conocimientos. A nosotros nos parece algo virtuoso y un desafío extraordinario. Esto es un logro más de una política que viene llevando adelante la Universidad, nos parece algo extraordinario. La alianza entre la Universidad y el municipio es algo que promueve acciones positivas y eso pasó en esta ocasión, que es algo a copiar", remarcó Perczyk.

El secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación también habló sobre el alto índice de deserción que existe en las universidades. "Eso tiene que ver con la tasa de escolarización, la Argentina tiene casi dos millones de estudiantes universitarios y tiene un sistema que incluye, pero a partir de eso tenemos un problema. Muchos de los que entran en primer año dejan la universidad y otros deciden que quieren estudiar otra cosa. Y la universidad tiene que hacer cosas para resolver esa situación, como clases de apoyo, tutorías, etc".

Contra el hambre

Por otra parte, destacó la participación de la Unju en el Plan Nacional contra el Hambre, al cual puede realizar importantes aportes como lo hacen otras casas de estudios a temas como, por ejemplo, el coronavirus y el dengue con el desarrollo de tiras reactivas para la detección de los mismos.

Dijo que se hicieron convocatorias a todos los investigadores de las universidades del país para que hagan llegar ideas o proyectos que puedan contribuir al tema del hambre. Dentro de poco dijo que se definirán más acciones dentro de la Secretaría a su cargo.

En ese sentido adelantó que "habrá un programa específico de voluntariados para estudiantes que deseen trabajar en el tema del hambre. En los últimos años ha decrecido el consumo de leche y de carne y eso es aterrador para la educación, porque no hay carrera que pueda saldar la deuda social que hace que tantos niños y niñas se alimenten correctamente. Ya sabemos que entregar mercadería no perecedera no es algo que realmente luche contra esto, tenemos que entregar alimentos de calidad. Si los chicos no llegan en condiciones al sistema educativo es muy difícil hablar de otras cosas", finalizó el funcionario.