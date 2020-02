AUDIO. Vernaci pidió disculpas y aclaró que se pondrá a disposición del INADI

Tras las polémicas declaraciones realizadas de Elizabeth "La Negra" Vernaci comparando a Jujuy con Bolivia,, la conductora de POP se tomó unos minutos en la apertura de su programa para para pedir disculpas y ponerse a disposición del INADI.

Cabe recordar que ayer se difundió un que se viralizó ayer en la provincia, donde uno de sus colaboradores comentó que sus vacaciones las había pasado en nuestro, lo que habría sorprendido a la premiada conductora, ya que creía -según comentó- que se había ido a descansar al Caribe. Todo termino en una declaración que sorprendió a todos: "Jujuy, es Bolivia, alguien lo tenia que decir".

Lejos de esquivar el tema, Vernaci habló sobre sus dichos y aclaró que los mismo fueron sacados de contexto. "Se trata de una charla con mis oyentes, con mi cofradía que se hizo pública", aclaró la conductora, quien reiteró que sus palabras no fueron desde el humor. "Si no se entendió mal hay que replantearse lo que uno dice, por eso me pongo a disposición del INADI".

“Cada uno sabe dónde está parado y donde se ofende y donde no se ofende”, dijo y señaló que “no tengo ningún motivo para odiar a determinado pueblo, o a determinada provincia, no tendría ningún sentido lógico”, agregó

Para finalizar manifestó que quizás esto haya sucedido, y lamentable siga sucediendo de manera mas frecuentes en estos tiempos, donde todo pasa por las redes sociales. Además celebró la oportunidad de la "argentinidad" que surgió a partir de este tema y que debe reflejarse en conocer más el país, y en especial a Jujuy "viajar a los carnavales y conocer todas las bondades de una provincia hermosa”.