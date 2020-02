Ómnibus de todas las líneas a Ciudad Cultural

La Dirección de Tránsito y Transporte de la comuna local informó que en razón de llevarse a cabo entre este viernes y el lunes 24 el Carnaval de Los Tekis y el Carnavalódromo 2020 en la Ciudad Cultural, las líneas de transporte urbano de pasajeros modificarán sus recorridos para que la población pueda llegar hasta ese lugar.

En las paradas de colectivos estarán debidamente identificadas las líneas que irán a Ciudad Cultural, según se informó.

Asimismo, se precisó que las modificaciones del viernes 21 y lunes 24 será a partir de las 20, y del sábado 22 y domingo 23 a partir de las 14. Este servicio extraordinario por parte de cada empresa será hasta la finalización del evento.

De la misma manera, el municipio dispuso dos paradas para el transporte alternativo de pasajeros (taxis): en Espejo, entre Río Iguazú y Curupaití, y en Avenida de Las Carrozas, a la altura de los paneles solares, en el predio del barrio Alto Padilla.

Para la ocasión, también se dispuso que para esos días, se realizarán cortes de transito para cercar el ingreso al predio a partir de las 14 el sábado y el domingo, y a partir de las 20 este viernes y el lunes 24.

Comadres solidarias

La Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes invitó al tradicional "Jueves de Comadres", a realizarse mañana a partir de las 11 hasta las 20 en la avenida Cafrune 1.561 de ese barrio capitalino.

Cabe recordar que, como cada año, desde la Municipalidad capitalina, a través de su distintas secretarías, direcciones y delegaciones realiza distintos eventos que tienden a celebrar las costumbres populares como lo es el Carnaval o, como en este caso, el clásico encuentro de comadres en un marco de familiaridad, integración y fundamentalmente, con un fin solidario.

Al respecto, el titular de la Delegación de Villa Jardín de Reyes, Juan Casasco, manifestó: "esperamos que los vecinos nos acompañen en esta nueva edición, es un festival que sigue siendo solidario, como lo es todos los años. La entrada que solicitamos es un alimento no perecedero que será donado a las familias que más lo necesiten de la zona".

En cuanto a la grilla de artistas la directora de Cultura, Alejandra Gutiérrez, manifestó que contarán con la presencia de Elsa Tapia, la banda "Grito Coplero" que estarán a cargo de la ceremonia inicial del "Jueves de Comadres" con la chaya del mojón y la ceremonia inicial. Además compartirán la grilla de artistas "Okincha y Celeste"; Tati Domínguez; "Materita Jujeña"; "Te con Te"; "Kallakama" y "Melodía Norteña".

Los asistentes podrán degustar platos típicos de la gastronomía regional, como picantes y humitas.

Palpalá: todo listo para el primer corso

COMPARSAS / REPRESENTANTES FIRMANDO EL ORDEN DE DESFILE.

Este viernes a las 20, en la avenida Martijena, darán inicio los corsos de Palpalá dentro del “Carnaval de Todos”.

Las comparsas K’Rumbay y Brillo Latino abrirán el evento, que continuará los cuatro días posteriores.

En la Casa de la Cultura de esa ciudad se sorteó el orden de pasada de las más de treinta comparsas que participarán de los corsos.

El concejal Hugo Sosa, a cargo de la organización, dijo que en los cuatro días el evento iniciará a las 20. “Queremos que sea con puntualidad, porque sabemos que hay comparsas que tienen chicos. La idea es no extendernos y para que las últimas no pasen en forma apresurada y puedan mostrar todo lo que vienen practicando, queremos que sea en forma ordenada y respetar los horarios acordados”. Agregó que cada noche cerrará un número musical y por contrato no se puede extender ni modificar los horarios.