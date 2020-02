Por primera vez eligieron en Jujuy al "Rey de Reyes"

Por Luis Caraballo

La comunidad Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales) de Jujuy ya tiene nuevos referentes por el año 2020. Martín Díaz fue coronado como Mister Gay de la provincia. A su vez, fueron nombrados Agustina Lucas, Miss Less (reina en la categoría lesbiana); Alejandro Georgakis, Rey de Reyes (categoría por los Mister gay ganadores de ediciones pasadas); Sofía Costillas, Miss Tom Boy (mujer que adopta el rol del varón), Paul Sottar, primer príncipe gay y Marcelo Cisneros, segundo príncipe.

Durante la elección, los concursante debían realizar dos pasadas continuas. Primeramente, en las mujeres, vistieron ropa deportiva. Luego, hicieron su paso con ropa de gala. Caso distinto, fue para los varones que pasaron en ropa interior y trajes. Luego del desfile, se dio lugar al jurado que estuvo compuesto por 15 personas de diferentes rubros, estilistas, bailarines, integrantes de asociaciones civiles en defensa de los derechos de las personas Lgbti, un periodista y la reina transformista de la provincia por el año 2019.

La puntuación se realizó de manera particular donde no se escribió el voto ni tampoco se dio una devolución con palabras. Cada jurado debía dar su puntuación, que iba de la numeración del seis al diez. Esta forma es la misma que se viene manteniendo año tras año. Aunque, en la oportunidad, con la presencia de ganadores de años anteriores, sacaron un "voto mayoría" eligiendo un candidato en cada categoría.

Uno de los datos que llamó la atención de los que estaban presentes en la velada, es la baja participación de jóvenes por obtener la banda como referente en la categoría de los chicos gay. Únicamente tres jóvenes se animaron a ser evaluados. Ante ello, cada uno, obtuvo una banda por su simple participación en el orden que correspondía.

Según explicó Tasha Flowers por la disminuida concurrencia de candidatos, es que muchos de los chicos que iban a participar en la categoría Mister Gay se bajaron en el mismo momento de la elección, ya que no se animaban a desfilar con ropa interior. Por lo que manifestó que "esto no es un concurso de belleza, porque si no se llamaría "el chico más lindo". Hay que cambiar esto, y yo, es la última vez que realizo esta modalidad y trataré de que se cambie a nivel nacional", resaltó.

La próxima elección en agenda de la comunidad Lgbti es para elegir a la nueva reina provincial Drag Queen por el 2020 y será en abril, sin fecha definida.

AGUSTINA LUCAS (MISS LESS)

Para mí es un orgullo representar a mi comunidad, me hace totalmente feliz todo lo que sea referido al movimiento y al colectivo. Todo comenzó por una amiga que me dijo que era la elección, lo leí en el diario y me animé. Me acompañaron mi mamá, mis primas, mis mejores amigas. Yo les pido que seamos felices y que nos aceptemos tal cual somos.

ALEJANDRO GEORGAKIS (REY DE REYES)

Tengo 40 años y la primera vez que salí Mister Gay fue en el año 1998, fui el primer mister gay que salió en la provincia. Fue volver el tiempo

atrás y sentir cosas que había sentido hace mucho, hace 22 años para ser exacto, y no esperaba salir. Me dio un poco de nervios. Me gustó y

la pasé muy genial. Me acompañaron mis compañeros de baile y mis amigos.

MARTÍN DÍAZ (MISTER GAY)

ace cuatro años que vengo acompañando esta elección y salir ahora, y tener la normalidad de que vengan mis padres, mis hermanos, me hace feliz. Pienso que más chicos deben animarse a salir “del closet”, vivimos libremente con el apoyo de amigos, somos una comunidad abierta, pero le

digo que nos cuidemos y no critiquemos a los demás.

SOFÍA COSTILLA (MISS TOM BOY)

Al principio no me animaba a participar pero no está mal probar nuevamente, me motivaron mi novia, su familia y mis papás, no me lo esperaba realmente. Las “Tom Boy” no nos mostramos todas como hombres, no es lindo que nos vean así, y el mensaje que les doy a las chicas es que no tengan miedo a mostrarse, a vestirse como quieran.

PAUL SOTTAR (PRIMER PRÍNCIPE GAY)

Siempre quise participar de esta elección, ya que pertenezco a la comunidad y hoy, más que nada me acompañaron mi familia, mis amigos y mis compañeros de fútbol. Las pasadas que hicimos estuvieron buenas, me gustó pasar en ropa interior y en ropa de gala. A mí, más que nada me gustaría acercarme a la comunidad, sé que voy a ser un buen representante.