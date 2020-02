Yavi, el cordón de los 8 Hermanos y la impactante Laguna Colorada

Ubicado a 12 km de La Quiaca, tomando la ruta provincial 5 rumbo a Yavi, accediendo por un camino de tierra que nos llevará a conocer el cordón montañoso de los Ocho Hermanos y la Laguna Colorada.

Los ocho morros se nos fueron apareciendo en cuanto nos íbamos acercando. Estas crestas forman una hilera, cuyo extremo norte, colinda con Yavi mientras que al sur, se encuentra el cerro Colorado, ladeando el río Sansana.

Para evitar, los embates del clima y de altura caminamos lento, pero sin dejar de apreciar cada detalle de este maravilloso paisaje, avistando pequeñas aves y vicuñas a lo lejos, que nos miraban entre curiosas pero manteniéndose distantes. Y ciertamente, la presencia de personas extrañas en estas zonas genera desconfianza sobre todo cuando su pelaje y carne es un bien preciado por cuatreros dañinos.

Con todo el respeto hacia la naturaleza, nos adentramos y caminamos hacia el pie del último cerro, allí por donde se encuentra la laguna Colorada, que se llama así por los tonos rojizos que adquiere debido a las rocas del lugar y al suelo arcilloso.

El cuadro lo completaban unos flamencos rosados que parecían no inmutarse ante nuestra presencia, alimentándose de sus bocadillos preferidos. No quisimos perturbar esa paz, y nos dirigimos hacia donde se encuentran los petroglifos porque no sólo es un paisaje que enamora, además el lugar es custodio de un tesoro y de un misterio que no se pueden pasar por alto.

La leyenda

En este sitio en el que anida el viento y recita versos en nuestros oídos, la leyenda cobra vida y la escuchamos atentamente.

"En tiempos en que los Incas habitaban esta región, en una choza vivían 7 hermanos varones junto a su madre y un primo que fue criado como un hijo más por la familia. Estos niños eran muy sufridos y pobres pero se divertían arreando las llamas y vicuñas, atrapando suris, juntando piedras para su rancho o cazando animales. Cierto día su padre fue obligado a ir a las minas de Potosí y se quedaron solos con su mamá, quien un día enfermó. Los niños prepararon yuyos y la cuidaron pero la mujer empeoraba cada vez más. Los niños se sentían muy tristes y tenían mucho miedo por lo que les podía ocurrir al quedarse solos. Es así que tomaron coraje y salieron en busca de ayuda pero no sabían con quien dejar a su madre, cuando apareció de repente la abuela. Para los niños fue un susto porque la anciana había fallecido el año anterior, la mujer les dijo que cuidaría de la madre para que ellos pudieran ir tranquilos.

Los pequeños se abrigaron y llevaron unos pocos víveres y emprendieron camino. Los mayores llevaron sus quenas para darse ánimos y no asustarse en el trayecto hacia "Yawi", donde encontrarían a algún curandero. De día sufrieron el calor y de noche rogaron al dios de la noche para que los proteja y se acurrucaron debajo de sus ponchos, abrazándose muy fuerte para darse calor y lentamente comenzaron a dormirse. El frío era extremo, y poco a poco sus cuerpitos se fueron endureciendo. Al amanecer el Dios Sol se sorprendió al ver semejante escena, descendió del cielo, se acercó a los niños, intentó hablarles, estaban tan fuertemente abrazados que no pudo separarlos. Entonces para que nadie olvide a aquellos niños Inti decidió hacer crecer los cuerpitos con sus ponchos y sombreros de tonos grises, hasta convertirlos en grandes y hermosos cerros. La madre murió ese mismo día y su cuerpo se convirtió en una gran Laguna Colorada que se mantiene cerca de sus ocho hijos" (reversión del cuento de Mario Fidel Tolaba).

Centro energético y petroglifos

Saber sobre la existencia de un centro energético, y de petroglifos que cuentan sobre la vida de antaño, nos despertó la curiosidad y las sensaciones del misterio nos aceleraba el corazón.

Cerca de la laguna Colorada se encuentra un área de gran valor arqueológico, allí se encuentran grabados escenas de humanos y animales, como camélidos y aves, sobre piedras que pertenecen a la cultura yavi.

Estas piedras son de escasa dureza por lo que las inclemencias climáticas han ido borrando muchas y otras quizás en unos años ya desaparecerán.

Según estudios, estas imágenes habrían sido realizadas en el siglo IV. Aunque hay otros estudios como por ejemplo de Fernandez Distel que señala que algunos dibujos representan caballos y armaduras por lo que esos en particular podrían corresponder a la época posterior a la llegada de los españoles. Por otra parte, existen postulaciones como la del doctor Antonio La Heras que mencionan la presencia de caballeros templarios en esa zona puneña entre los siglos XII -XIII, debido a la cantidad de simbolismos que aparecen es ciertos petroglifos.

En cuanto al sitio en donde se encuentran estos dibujos, los protectores del espacio arqueológico nos señalaban que ancestralmente era considerado como un centro espiritual donde se realizaban -y aún se hacen- rituales a la Madre Tierra, también durante el solsticio de invierno o de verano; además, fue un centro de preparación para futuros amautas (maestros).

Y nosotros también percibimos un cambio emocional y espiritual, y nos dimos cuenta del por qué es considerado un lugar de gran centro energético buscado por personas vinculadas a la espiritualidad o el esoterismo.