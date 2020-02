"El tango no deja de ser un negocio para mí"

Luego de años de formación en Buenos Aires, el jujeño Sebastián Pereyra se fue a recorrer países asiáticos de la mano del tango, en el que encontró un interesante nicho laboral que le permitió crecer y conocer muchos países. Actualmente vive entre Asia y Australia y vuelve a Buenos Aires, por temporadas, para su escuela de danza.

"Estoy parte del tiempo en Asia y Australia trabajando. En Asia hago prácticamente todos los países, desde China, Hong Kong, Japón, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Singapur, todo Asia de una punta a la otra, donde trabajo la mayor parte del año. A Europa también suelo ir una vez al año, un mes y medio o dos, en diferentes países", explicó.

Comenzó a recorrer Asia hace ocho años, donde hace gira de febrero a junio, y luego de septiembre a diciembre. Básicamente trabaja enseñando tango, y hace unos meses comenzó a producir espectáculos de tango en el exterior llevando orquestas y bailarines, además de organizar los propios.

En Jujuy había empezado con el tango desde muy joven. Hizo todos los cursos y talleres que podía hasta que consideró que necesitaba ir más allá en su formación.

"Me fui a Buenos Aires con la idea de estudiar más tango, pero no trabajar sino por el gusto de ir, bailar y aprender más. Yo acá trabajaba con el tango pero sabía que allá era mucho mejor y que iba a ser más complicado; y con el tiempo pude empezar a tener trabajos chicos, no tan profesionales", relató.

Entonces tenía 22 años y con los años Pereyra, luego de dedicarle más tiempo, logró tener más resultados hasta que tuvo ofertas para trabajar afuera. Logró partir a los 25 años hacia el exterior y desde entonces su horizonte laboral se amplió y le permitió crecer más allá de sus expectativas iniciales.

"Al viajar te adaptás a muchas cosas; para mí el primer año fue muy complicado, pero para ser honesto con la situación económica que vivía en Buenos Aires y con esta oportunidad laboral decidí seguir viajando y adaptarme a esas cuestiones que para algunos resultan difíciles, como la comida, el tema cultural, el idioma, los horarios", afirmó. Y es que tiene actualmente una escuela de baile y otro emprendimiento.

Cuando partió tenía un inglés muy básico que logró mejorar con el tiempo y la práctica, ya que es fundamental hablar ese idioma para poder viajar y enseñar. No obstante, aprende constantemente algo de cada idioma para poder manejarse en la calle y no perderse, y logró conocimientos básicos de japonés, indonés y malayo, entre otros.

En algunos países existe interés por el tango, en algunos un gusto y es que no solo se trata de baile, sino de lo cultural, historia y una parte musical, mientras que en otras partes, pese a la gran comunidad de tango, como en Asia, no hay un entendimiento total.

"El tango no deja de ser un negocio para mí, y poder tener la posibilidad de viajar cada año a distintos países tiene que ver con darles a los organizadores y a los alumnos lo que ellos te piden. Y hay lugares donde están más interesados en la parte histórica, poética y de la música", dijo Sebastián Pereyra. A veces viaja con alguna compañera de baile y otras con una de vida, pero aseguró que el hecho de viajar afecta a su vida personal porque es difícil crear vínculos estables, debido a que en cada país está días o semanas, aunque sí tiene muchos amigos.