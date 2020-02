Adolescente de Palpalá debuta como intérprete

La joven cantante palpaleña Nazary tendrá su debut artístico hoy durante un festival que se realizará en el Club Altos Hornos Zapla de la ciudad siderúrgica. Será en el marco del 3º Simulacro del Carnaval que comenzará en la plaza de Los Duendes con la banda Santa Cecilia y concluirá con una gran velada musical en Club AHZ que contará con actuaciones a cargo de El Tecla, Gastón Santa Fe, Cristian para Ti, Los Diamantes Jujeños, Los Nobles y Corazón Norteño. Nazary de 17 años habló con el Tribuno de Jujuy y se mostró muy contenta de tener la oportunidad de lanzarse como artista en un escenario tan importante, nos contó sobre sus inicios como intérprete y sobre la repercusión que tiene en redes sociales con sus videos.

Nazary es del barrio 18 de Noviembre y demostró aptitudes artísticas desde los 8 años. Su estilo está relacionado con la cumbia y realiza "covers" de populares artistas del género como Paola Villarroel, Rocío Quiroz y Johana Rodríguez. "También me gusta cantar temas románticos como los de Laura Pausinni", contó.

Nazary tiene seis hermanos y para colaborar con los gastos de su casa decidió con el apoyo de su tía Mara Mamaní, comenzar a cantar "a la gorra" en la feria de Alto Comedero, "fue para ayudarle a mi mamá porque no alcanza, somos muchos, mi papá es albañil y hay poco trabajo así que me animé a cantar en la feria, pasaba la gorra y juntaba dinero y con eso podía ayudar a mi mamá", contó. Al respecto su tía que acompañaba a la joven durante esta entrevista agregó que "fuimos puesto por puesto, íbamos los domingos que va más gente y la recibieron súper bien, inclusive no le creían que era ella la que cantaba, pensaban que estaba con alguna pista. Seguimos animándola y apoyándola y gracias a la repercusión comenzaron a contactarla y le llegaron invitaciones para diferentes lugares". Así Nazary se presentó en varios espacios palpaleños y capitalinos. Además, tuvo la oportunidad de destacar en un concurso de talentos organizado por la Municipalidad de Palpálá, si bien no ganó, la comuna puso sus ojos en ella y decidió apoyarla brindándole una beca para clases de canto y convocándola para propuestas que organiza.

Luego Nazary comenzó a colgar sus actuaciones en Facebook, "mis seguidores subieron mucho en este tiempo y los comentarios son de todo tipo, pero me quedo con los positivos", indicó la artista. Y contó que dedica muchas horas a ensayar y preparase, inclusive está dando sus primeros pasos en la composición.

"Me gusta mucho el contacto con la gente, es lindo salir y que te saluden que te reconozcan", indicó. Y agregó que "quiero seguir dedicándome a esto, llegar alto. Ese es mi sueño, que todos me oigan y sepan de mí".

Finalmente, consultada sobre su presentación oficial de hoy señaló que "estoy contenta porque es un escenario importante, estaré con varios artistas del momento. Estoy emocionada".