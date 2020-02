Hoy es el desentierro del carnaval en San Pedro

Se prevén once noches de corsos a partir del próximo fin de semana.

Hoy se pondrá en marcha el carnaval en San Pedro, con el desentierro del Dios Momo en el ingreso a esa ciudad.

Ayer varias comparsas que tomarán parte de los corsos y de las demás actividades carnestolendas en la "Perla del Ramal", estuvieron en Ciudad Cultural adelantando lo que será la gran fiesta sampedreña, una de las más convocantes en la provincia de Jujuy.

En ese predio capitalino las comparsas hicieron un desfile por la tarde, ante una importante concurrencia a la que no le importó los negros nubarrones que anticipaban una lluvia inminente.

Con el desentierro de hoy comenzará el carnaval en San Pedro y el programa seguirá el 7 y 8 cuando se realicen los corsos por el circuito oficial. El 13 está prevista la elección de la Reina del Carnaval.

Los corsos también se realizarán los días 14, 15, 21, 22, 23 y 24 del corriente, y se espera que cada noche se convoquen más de 30 mil personas a lo largo de todo el circuito.

Para el 25 está previsto el corso infantil en el palco central. Y el 28 y 29 se harán las últimas dos noches de corsos.

El entierro del carnaval se realizará el próximo 8 de marzo.

Darío Nieva, el presidente de la Comisión Ejecutiva de los Corsos (Comecor), indicó que la repercusión que tienen los festejos de San Pedro "es muy importante, no es solo una marca registrada en el norte sino en todo el país. Y es un trabajo que tenemos que hacer entre todos: artistas, vendedores, público, Comecor, todos tenemos que trabajar para dar lo mejor. Tenemos que cuidar lo nuestro, el corso iguala las posibilidades de todos, el que tiene y el que no, porque es un corso gratuito, al que concurren más de 35.000 persona por noche, y quienes tienen pueden sentarse en una silla, en una mesa, y quien no puede traer una de casa y ver el mismo espectáculo que quien tiene", dijo Nieva.

Finalmente, indicó que las comparsas siguen ensayando, muchas de ellas hasta la medianoche, por lo que pidió comprensión y tolerancia a los demás vecinos de la ciudad ramaleña.